Волонтери – справжні патріоти

nus.in.ua, 7 грудня 2017, 15:54



5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Командування, особовий склад Навчального центру НГУ щиро вітає священнослужителів, приватних підприємців, трудові колективи, молодь та всіх, хто за покликом серця, за своїм моральним обов’язком йде на допомогу іншим. 5 грудня весь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Командування, особовий склад Навчального центру НГУ щиро вітає священнослужителів, приватних підприємців, трудові колективи, молодь та всіх, хто за покликом серця, за своїм моральним обов’язком йде на допомогу іншим.

З повагою

Михайло Кулик, начальник Навчального центру

Національної гвардії України, полковник



Волонтери – це люди з добрими і чуйними серцями, які не проходять повз чужу біду, люди, які роблять свій внесок у захист України.Коли чобіт агресора став на нашу рідну землю та намагається роз’єднати український народ, а теренами Батьківщини ширяться сепаратистські заклики, Ви допомагаєте у підтриманні боєготовності Національної гвардії України. Ваша допомога є свідченням небайдужості до подій сьогодення.Щоденно реагуючи на суспільні виклики й біль окремої людини, Ви завжди готові підтримати всіх, хто потребує допомоги.Справжній патріотизм, щире почуття обов’язку, висока згуртованість та безкорисливе прагнення до кращого майбутнього – це ті риси, які забезпечили Вам довіру й шану наших військовослужбовців.Нехай Ваша доброта повернеться до Вас сторицею. Бажаємо Вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, невичерпної енергії, миру й добра! Низький Вам уклін!