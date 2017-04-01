Знайомство з майбутньою школою

nus.in.ua, 30 листопада 2017, 13:45

У вівторок, 28 листопада, у Золочівській загальноосвітній школі № 4 відбувся день відкритих дверей для майбутніх першокласників. Діти, які наступного року вперше сядуть за шкільні парти, відвідали школу у супроводі дорослих: мам, татів, бабусь та дідусів. Допитливими оченятами дошкільнята роздивлялись класи та коридори, захоплено забігали в оновлений спортивний зал, знайомились із вчителями та атмосферою у своїй майбутній школі.

У актовій залі тепло привітала гостей дирекор школи Олена Петрівна Павлишин, яка розповіла про участь школи у різних господарських та соціальних проектах. У цьому році школа взяла участь у двох проектах по встановленню металопластикових вікон, одначе, щоб закрити це питання повністю, ще потрібно замінити 164 вікна. Також цьогоріч, про що із вдячністю розповіла директор, за участю нардепа Тараса Батенка, було пролобійовано 40 тис. гривень для облаштування кімнати відпочинку, терапевтичних та логопедичних занять для дітей з особливими потребами і діток, які потребують корекції мови. Тут кожен потребуючий учень зможе з приємністю та користю провести час і практичні заняття, для цього є всі необхідні інструменти, прилади, логопедичні зонди, дзеркала та освітлення. До кінця січня, вважає Олена Петрівна, у цьому класі буде завершено облаштування і розпочато заняття, адже у школі працює професійний логопед із відповідною освітою та стажем.Також за сприяння Т. Батенка придбано комплект антисколіозних парт і ростових стільців для 5-А класу. Керівництво школи дбає про те, щоб оновлення сучасними зручними та антисколіозними меблями відбувалось і в початкових класах школи. Директор презентувала роботу педагогів початкових класів щодо використання новітніх методик, освітніх реформ, які будуть застосовуватись у новітній українській школі.

Наступною частиною цієї зустрічі став показ чудової вистави «Осіння казка», постановником якої стала керівник драмгуртка школи Богданна Йосифівна Вернюк та її колега вчитель молодших класів Надія Василівна Огоновська. Гарний сюжет та веселі пісні, які виконувались маленькими акторами у супроводі мелодій у виконанні музичного керівника Р. Б. Гуляка зацікавили та розважили дошкільнят, що спостерігали із зали.

Загалом, як підсумувала директор цього освітнього закладу, ЗОШ № 4 є сучасною та відкритою для тих, хто бажає отримати якісну освіту. Адже ми цього варті.











Єва ТОЦЬКА

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