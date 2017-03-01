Школу потрібно рятувати

nus.in.ua, 21 квітня 2017, 15:59

З ініціативи фракції «Самопоміч» проблему навчального закладу вирішать найближчим часом. На комісії з питань освіти і науки депутати Львівської облради погодили провести капітальний ремонт даху школи.

Давно і неодноразово час від часу на перший план виноситься питання капітального ремонту приміщення Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІст. № 3. Колись, ще у 80-х роках минулого століття, був розроблений проект, згідно з яким школа могла б мати зовсім інший, сучасний вигляд і стан. Педагоги, батьки і особливо діти вже майже наяву бачили новий спортивний зал, світлі просторі класні кімнати на третьому поверсі (а саме його добудову передбачав проект). Та не судилося.

Сьогодні Золочівська загальноосвітня школа I-III ст. № 3 знаходиться у аварійному стані, вона уже давно потребує капітального ремонту. У приміщенні зруйнований дах, протікає вода, дерев‘яні вікна небезпечно не лише відчиняти. Стіни навчального закладу руйнуються на очах. У школі навчається близько 300 дітей. Усі вони ходять туди знаючи, що, якщо піде дощ, то у класі протікатиме вода. Навчальний заклад розташований у самому центрі міста і є історичною будівлею.

«Дах у школі практично в аварійному стані. Під час дощу у деяких класах вода протікає у приміщення. Стіни школи у дуже поганому стані – вони покриваються цвіллю і руйнуються. А через протікання даху вже місцями відлітає цегла. Якщо сьогодні ми не будемо говорити про дах, то завтра будемо говорити про стіни і будівлю загалом», – пояснює голова фракції «Самопоміч» у Золочівській райраді Леся Горгота.

Що ж під лежачий камінь вода не тече, гласить народна мудрість. А щоб ця вода не зруйнувала рідну школу потрібно активно рухатись у спільному єдиному напрямку: ставити проблему, вимагати її вирішення, долати всі перешкоди на вірному шляху збереження історичної будівлі Золочівської школи № 3 і вирішити проблему капітального ремонту даху і приміщення школи.

Сподіваємось, що з ініціативи фракції «Самопоміч» проблему навчального закладу вирішать найближчим часом. На комісії з питань освіти і науки депутати Львівської облради погодили провести капітальний ремонт даху школи.

Ремонт даху планують провести у кілька етапів. Загальний кошторис проекту 1,3 млн. грн. Цього року планують замінити частину даху з шиферу на металочерепицю, що вартуватиме 300 тис. грн.





Володимир ДЕДИШИН