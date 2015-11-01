nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:17

У п‘ятницю, 24 лютого, у сесійному залі Золочівської міської ради відбувся тренінг на тему впровадження мікропроектів (МПП), робочі наради з питань впровадження мікропроектів та підготовки звітів за транші у рамках Проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» для представників ОСББ Золочева – учасників Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Розпочав захід міський голова Золочева Ігор Гриньків, який представив гостей: інженера-будівельника Проекту Олега Баранецького, координатора Проекту у Львівській області Ірину Галайко та координатора Львiвського обласного ресурсного центру громад Iгоря Назара.

«Дуже тішуся, що три роки тому цей проект відібрав наше місто, в котрому найбільш успішними є ви, – сказав, звертаючись до голів ОСББ міський голова Ігор Гриньків, – бо ви створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ви повірили Уряду, повірили міській владі. І сьогодні ми отримали результат. Дякую Ірині Галайко, Ігорю Назару, всім тим, хто причетний до цього проекту. Дякую вам, шановні мешканці міста, що Ви відгукнулися, бо разом ми – сила, разом ми можемо зробити багато доброго у нашому місті».

«Зі свого боку я б також хотів подякувати міській владі за ініціативність. Особливістю нашого Проекту є дві речі: це – ми йдем безпосередньо до громади. Ми з вами підписуємо грантові угоди. І ми є учасниками всього процесу. Ви берете участь в обговоренні, плануванні, прийнятті рішень. Інша особливість це – партнерство, це, однозначно, не тільки дати гроші, це допомагати вам, консультувати, надавати підтримку. І ваша міська влада це успішно демонструє. Ми щиро вдячні такій можливості, бо кожне місто для нас є цінним. Ми працюємо по всій Україні, але не всюди так легко нам працюється. Ваше місто демонструє гарний потенціал, і ми віримо у подальшу співпрацю», – наголосив інженер-будівельник Проекту Олег Баранецький.

Під час тренінгу технічний експерт Проекту ЄС/ПРООН МРГ Олег Іванович детально розповів про особливості звітування.

Члени наглядових комітетів з якості громад – партнерів проекту, спільно із Олегом Баранецьким здійснили моніторинг проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ОСББ та організацій громад. Під час зустрічей були обговорені проблемні питання впровадження мікропроектів із напрямків термомодернізації, енергозбереження та реалізації компоненту «Smart City». Золочів'яни продемонстрували гарний результат з впровадження мікропроектів і ділились планами на майбутнє.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

