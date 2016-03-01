Продовжують капітальний ремонт тротуарів та будують спортивні майданчики

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:31

Схоже над Золочевом час невладний. Не зважаючи на пізню листопадову пору у місті повним ходом ідуть ремонтно-будівельні роботи.

Про те, що робиться у місті розповідає інженер-будівельник, депутат Золочівської міської ради Тарас КУЙБІДА:

– Розпочну з того, що завершуються роботи із будівництва спортивного майданчика на вулиці Польній. Працівники ТзОВ «Золочівагробуд» провели зварювальні роботи, змонтували огорожу. На штучне покриття, а це синтетична трава, виділила кошти Львівська обласна рада, а на основу та огорожу – Золочівська міська рада. Ми прагнемо, щоб наші діти зростали здоровими та фізично загартованими, тому завжди підтримуємо такі програми та проекти. Учора ми завершили прокладання штучного покриття, висаджували туї вздовж огорожі. То ж ще якась мить і роботи тут буде завершено. Також продовжуємо прокладати тротуар на вулиці Бродівській. Якщо погода не підведе, то новий тротуар буде прокладено і по вулиці Львівській, аж до церкви Вознесіння Господнього. Ці роботи виконує КП «Перспектива» під керівництвом Богдана Тимківа. Ще одна тротуарна доріжка буде на вулиці Січових Стрільців. Цього тижня ТзОВ «Золочівагробуд» (кер. Йосип Барабаш) розпочало роботи із його прокладання. Гарно буде виглядати і пішохідна доріжка на вулиці Валовій – від вул. Пушкіна до Миколаївської церкви. Розумію, ще потрібно прикласти багато зусиль та праці до того, щоб Золочів був таким, яким мріють бачити його золочів‘яни. Лише від нашої спільної праці залежить те, яким буде Золочів через кілька років, яким він буде для майбутніх поколінь.

