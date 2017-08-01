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Музичні вітання з нагоди державного свята

nus.in.ua, 31 серпня 2017, 16:15
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24 серпня держава відсвяткувала 26 річницю своєї незалежності. Україна – доросла і самостійна. З древніх віків наші земляки були змушені гідно приймати небажані візити непроханих гостів. Доля не завжди бувала прихильною, але сильні не схиляли і не схилятимуть голів перед ворогами. Сучасні воїни на сході, як і древні русичі, козаки, гайдамаки, чи січові стрільці, відстоюють свою незалежність і непорушність кордонів. Дух нації не зламати!
З цієї нагоди на площі Незалежності у Золочеві відбувся концерт, який розпочався з вступних слів ведучої Катерини Тихонової. Військовослужбовці подарували слухачам декілька пісень, в тому числі латино-американську запальну «Ла бамбу». З Хмельницької обласної філармонії до нас завітав гурт «Родина».
Голова міста Золочева Ігор Гриньків побажав нам віри, яку мають воїни на сході і процитував слова Ліни Костенко: «Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те». Вірити у себе, бути активними, оскільки віра без діла мертва. Той, хто діє бачить результат, а хто спить бачить хіба що сни.
З файного міста Тернопіль привезли музичні вітання учасники гурту «Bugs&Bunny». А гостями з міста Лева була як завжди неповторна і екстравагантна Андріана та саксофоніст-віртуоз Ігор Волков. Після дискотеки, яку проводив Андрій Чиж Ігор продемонстрував наскільки елегантним може бути звучання цього дивовижного інструменту в поєднанні з танцювальною музикою.

Назар ПАСТЕРНАК
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