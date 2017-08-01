Про впорядкування автостоянок у Золочеві

nus.in.ua, 31 серпня 2017, 15:42

Ні для кого не секрет, що в Золочеві бувають дні, коли значно ускладнюється проїзд центральними вулицями міста. Частково причиною такої ситуації є відсутність автостоянок та хаотично припарковані автомобілі. З огляду на це, Золочівська міська рада розробила чітку концепцію впорядкування та ефективного використання вже існуючих автостоянок міста.

Детальніше про впорядкування автостоянок у місті розповідає архітектор Золочівської міської ради Роман КУШНІР:

– На разі реалізовується перший крок – капітальний ремонт та впорядкування автостоянки біля скверу ім. Гетьмана С. Зборовського в м. Золочеві, навпроти поліклініки. Місце розміщення автостоянки досить важливе для життєдіяльності міста. Адже, навпроти поліклініка, поруч знаходиться дитяча поліклініка та школа. Поблизу стоянки буде розчищено від коріння дерев і впорядковано прилеглу територію, покладено покриття та нанесена розмітка. Оскільки на даній ділянці пролягають комунікації, то роботи ведуться з відповідною обережністю. Роботи виконує ТзОВ «Золочівагробуд» за кошти міської ради.

В подальшому міська рада планує також впорядкувати автостоянки, що знаходяться на вулиці Героя України Степана Бандери, поблизу Золочівської райдержадміністрації та ринку.

Якщо міській раді вдасться впорядкувати усі вищезазначені місця, то будь-який автовласник зможе безперешкодно припаркувати свій автомобіль біля місця призначення, а головне, буде розвантажено автопотік в особливо напружені дні.

Розмовляла Ірина ДОМАРЕЦЬКА