Про впорядкування автостоянок у Золочеві
Ні для кого не секрет, що в Золочеві бувають дні, коли значно ускладнюється проїзд центральними вулицями міста. Частково причиною такої ситуації є відсутність автостоянок та хаотично припарковані автомобілі. З огляду на це, Золочівська міська рада розробила чітку концепцію впорядкування та ефективного використання вже існуючих автостоянок міста.
Детальніше про впорядкування автостоянок у місті розповідає архітектор Золочівської міської ради Роман КУШНІР:
– На разі реалізовується перший крок – капітальний ремонт та впорядкування автостоянки біля скверу ім. Гетьмана С. Зборовського в м. Золочеві, навпроти поліклініки. Місце розміщення автостоянки досить важливе для життєдіяльності міста. Адже, навпроти поліклініка, поруч знаходиться дитяча поліклініка та школа. Поблизу стоянки буде розчищено від коріння дерев і впорядковано прилеглу територію, покладено покриття та нанесена розмітка. Оскільки на даній ділянці пролягають комунікації, то роботи ведуться з відповідною обережністю. Роботи виконує ТзОВ «Золочівагробуд» за кошти міської ради.
В подальшому міська рада планує також впорядкувати автостоянки, що знаходяться на вулиці Героя України Степана Бандери, поблизу Золочівської райдержадміністрації та ринку.
Якщо міській раді вдасться впорядкувати усі вищезазначені місця, то будь-який автовласник зможе безперешкодно припаркувати свій автомобіль біля місця призначення, а головне, буде розвантажено автопотік в особливо напружені дні.
Розмовляла Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.