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Перший випуск інструкторів фізичної підготовки та спорту

nus.in.ua, 30 листопада 2016, 20:57
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Перший випуск інструкторів фізичної підготовки та спорту

У Навчальному центрі Національної гвардії України відбулись урочисті заходи з нагоди закінчення навчання і першого випуску інструкторів фізичної підготовки та спорту.
 Після оголошення наказу про затвердження результатів іспитів та за підсумками навчання начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло Кулик кращим військовослужбовцям, що набрали по рейтингу найбільшу кількість балів, вручив грамоти, а саме сержанту Роману Андрусу (в/ч 3022), молодшому сержанту Михайлу Патуїшину (в/ч 3053), прапорщику Максиму Гордієнко (в/ч 3043) і побажав усім подальших звершень.
В зверненні до особового складу начальник відділу фізичної підготовки і спорту управління бойової та спеціальної підготовки полковник Сергій Лещеня зазначив: «У Національній гвардії введені посади інструкторів фізичної підготовки, Тому виникла нагальна потреба щодо централізованої  їх підготовки. Була складена програма підготовки. Згідно з критеріями, які визначені цим положенням, кандидати на навчання повинні мати високий рівень фізичної підготовки, спортивну кваліфікацію та спеціальну освіту за напрямком підготовки. Хочу зазначити, що підготовка інструкторів проводилась на досить високому рівні, і відтепер вона буде проводитись щорічно».
До слів привітань приєднався голова федерації футболу Золочівщини Віктор Гуранін і вручив грамоти військовослужбовцям, котрі надавали найактивнішу допомогу в забезпеченні проведення чемпіонату Золочівського району з футболу.
Слід зазначити, що в процесі здачі випускних іспитів 5 інструкторів фізичної підготовки та спорту виконали норми ВСК ІІ ступеня і 7 військовослужбовців – І ступеня. Під звуки військового оркестру та оплески всього особового складу полковники Сергій Лещеня та Михайло Кулик вручили гвардійцям відповідні значки.
Отець Андрій Куліцький благословив випускників на ратну службу.
Ми впевнені, що набуті знання та вміння інструктори фізичної підготовки та спорту передаватимуть у своїх військових частинах, тим самим покращуватимуть рівень фізичної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України.
Майор Роман Сидорович

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