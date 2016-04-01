Вперше у Навчальному центрі Нацгвардії кінологи отримали документи про кваліфікацію державного зразка

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:31

У Навчальному центрі Національної гвардії України пройшов випуск фахівців-кінологів та їхніх службових собак.

Для визначення рівня знань, умінь і навичок випускників до військової частини прибула комісія з Головного управління НГУ на чолі з начальником кінологічної служби ГУ НГУ полковником Тарасом Боритою.

Атестація розпочалась із здачі загальновійськових дисциплін. Вогнева підготовка оцінювалася за результатами виконання контрольної вправи стрільб та виконання нормативів. Фізичну підготовку всі військовослужбовці здали на оцінку «добре» та «відмінно». Кінологи показали високий рівень підготовки з теорії та практики дресирування.

Службові собаки теж пройшли оцінювання, зокрема вони демонстрували свої навички в подоланні смуги перешкод, затриманні умовного порушника, відборі потенційно небезпечного предмету, пошуку особи за запаховим слідом у 1000 метрів.

За результатами власники чотириногих отримали сертифікати про підготовку службових собак. Гвардійці-випускники отримали свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації кінолога.

На урочистому заході з нагоди закінчення навчання були присутні представники місцевої влади, військові капелани, ветерани.

Полковник Тарас Борита, ветеран полковник у відставці Володимир Юхимчук та начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик вручили військовослужбовцям свідоцтва державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «кінолог» та побажали усім подальших успіхів.









майор Роман Сидорович

Фото автора