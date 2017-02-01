Вчимося дбати про пам'ятки культури

nus.in.ua, 4 серпня 2017, 10:00

Минулих вихідних міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із своїм помічником Андрієм Дубенюком перебували з робочим візитом у м. Любачів (Республіка Польща) на міжнародній конференції «Культурна спадщина східних земель давньої Польщі: виклики, проекти та поточний поступ», що проходила в рамках Восьмого фестивалю культурної спадщини Кресів.

Фестиваль фокусується на багатій культурній спадщині Кресів, які з огляду на історичні зміни стали центром життя різних народів, звичаїв та культур, що разом створює неповторну атмосферу.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Основна мета поїздки – це участь у конференції з питань збереження культурної спадщини Кресів. В рамках фестивалю було проведено обговорення проектів збереження культурної спадщини на території України. Перед учасниками конференції виступили представники Сенату Польщі, зокрема сенатор, голова сенатської Комісії справ еміграції та зв'язків з поляками за кордоном Яніна Сагатовська, голова сеймової комісії зв'язків з поляками за кордоном Анна Шмідт Родзевич та інші. Багато часу було присвячено збереженню об‘єктів культурної спадщини на території України. Зокрема йшлося про Меморіальний комплекс Личаківське кладовище у Львові, про реставрацію пам‘яток на Волині, на Тернопільщині. Чому ми також про це говоримо? Ми сьогодні маємо територію давніх поховань на нашому старому кладовищі, яке називаємо «Золочівський некрополь». Тут є унікальні надгробки, які потрібно реставрувати і підтримувати. Тут похоронені золочів‘яни, які творили історію нашого міста: науковці, громадські діячі, воїни, січові стрільці. Маємо пам‘ятати про тих, хто тут жив, хто будував це місто, розвивав, захищав… Авторами багатьох надгробних пам’ятників є відомі скульптори з Європи. Тут є старовинні родинні поховання – гробниці, які сьогодні руйнуються. Також у Золочеві є давнє єврейське кладовище. Враховуючи те, що Міністерство культури Польщі сьогодні виділяє значні кошти на такі заходи, то ми повинні подумати про комплексне збереження цих унікальних пам‘яток, які є у Золочеві. Дуже важливим було спілкування із професором Козловським, котрий має дуже багато інформації про Золочів. І враховуючи те, що ми сьогодні працюємо над історичною книгою про наше місто, то очевидно, що його інформація буде корисною, буде опрацьована нашими істориками і також буде викладена на сторінках цієї книги.

Також наступного дня ми разом із Ігорем Мурином побували у Варшаві, де зустрічались із представниками дипломатичного корпусу нашого Посольства. Я вдячний керівництву міста Любачів за теплий і щирий прийом, а також Андрію Дубенюку, котрий супроводжував мене під час мого візиту до Польщі, який також надав власний транспорт.

Дуже вражає те, що сьогодні і влада Польщі, і громада приділяють таку значну увагу збереженню культурної спадщини Речі Посполитою за межами території Польщі. Так, по-доброму, беруть завидки. Нам потрібно більше працювати над збереженням наших культурних пам‘яток за межами України, в тому числі і на території Польщі.







