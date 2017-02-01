Спільна історія, спільна пам'ять, спільний біль

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 13:29

9 лютого 2017 року в Почесному консульстві Держави Ізраїль у Львові відбувся круглий стіл, присвячений проблемам збереження історичної єврейської спадщини західних областей України.

Організаторами круглого столу виступили: Lviv Volunteer Center (Львівський волонтерський центр при ВЄБФ «Хесед Ар’є»). До участі були запрошені представники громадських організацій Ізраїлю та США, лідери місцевих громад Львівщини, координатори проектів, фахівці з історії та культури, громадські активісти.

Корінний галичанин, уродженець Борислава, координатор програми «Джойн», історик, доктор Арон Вайс:

– Східна Галичина, Західна Україна. Одна з головних рис цього регіону – традиція багатокультурності, багатоетнічнчних відносин та багаторелігіозних відносин. Наші народи на цій території переживали тяжкі часи… Свого часу тут розвивалася і процвітала наша єврейська спадщина та спадщина інших народів. І це лише матеріальна сторона. Ця земля дала нам ті національні цінності, які мають важливе значення для нас сьогодні.

В рамках цього круглого столу відбулося обговорення реалізованих практик, ідей щодо майбутньої співпраці. Жвава дискусія була продуктивна та спричинилися до формування чіткого бачення та окреслення цілей подальшої роботи щодо збереження єврейського історичного надбання не лише в Галичині загалом, але й у галицьких містечках зокрема. Саме в таких містах, як Старий Самбір, Борислав, Дрогобич, Золочів ведеться активна робота з упорядкування та збереження історичних для євреїв місць. Варто відзначити, що організатори заходу подякували за допомогу у відновленні старого єврейського цвинтаря у м. Золочеві.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Якщо вдатися до історії нашого міста, то в різні періоди тут компактно проживали євреї, українці, поляки, вірмени. Був час, коли кількість єврейського населення Золочева становила понад 50 відсотків. Наші діди та батьки виховувались на українській, єврейській та польській культурах. З-поміж інших Золочівщина дала світові видатних діячів і єврейського народу. Серед них відзначу Нафталі Герц Імбера, автора «Атикви», гімну Ізраїлю, котрий народився саме в Золочеві. У Золочеві народжений Роальд Гофман, лауреат Нобелівської премії в області хімії, котрий зараз проживає у США і з котрим ми підтримуємо стосунки. Тут жив Авраам Бен Хаїм, засновник філософської школи, яка і досі залишається у полі зацікавлення і вивчення. Тут жив рабе Месіла зі Злочева, який ввійшов в історію як золочівський магі-оповідач… У нас є спільний біль. Знищення українців та поляків радянським режимом між 1939 та 1941 роком та знищення українського та єврейського народів нацистами під час Другої світової війни. Золочів втратив єврейську громаду та її багатогранну культуру. Залишилась огороджена територія давнього єврейського кладовища на вулиці Львівській – Польній, де встановлено Меморіал в пам‘ять жертв ІІ Світової війни, автором якого є відомий архітектор Василь Каменщик. Давнє єврейське кладовище до недавнього часу було занедбане. Впорядкування місць поховань є обов‘язком добропорядних людей, якщо говорити про моральний, навіть, не юридичний аспект цього питання. Подібно до того, як ми наводимо порядок на наших християнських кладовищах, давно визріла необхідність впорядкувати та підтримувати надалі в належному стані територію давнього єврейського кладовища. Ми, українці, культурна нація, а рівень культури кожної нації визначається її ставленням до поховань. У 2014 році ми розпочали роботи із впорядкування, ми очистили територію кладовища від хмизу, гілля, побутового сміття, полагодили вхідні ворота, висадили значну частину зелених насаджень. Звичайно, щоб якісно впорядкувати таку велику територію цього давнього кладовища, потрібно ще багато зусиль та коштів, але початок ми вже зробили. Це наша спільна історія, наша спільна пам‘ять. Це важливо не тільки для нас, а й для майбутніх поколінь. Маємо не тільки пам‘ятати, але й навчати.



