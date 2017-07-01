Перепоховання загиблих у другій світовій війні

nus.in.ua, 28 липня 2017, 10:54

23 липня у Золочівському районі відбулись заходи по вшануванню пам’яті українців і вояків інших національностей, полеглих в липні 1944 року у "Бродівському оточенні” в часи Другої світової війни, та українських вояків загиблих в 2014-2017 роках в ході проведення антитерористичної операції на сході України.

Під час запеклих боїв протягом всього лише кількох днів на Бродівській, Золочівській та Буській землі з обох боків загинуло понад сто тисяч вояків різних збройних формувань. Переважна більшість з них й по сьогодні лежить у братських могилах по лісах, полях, болотах і чагарниках, під дорогами та тротуарами населених пунктів. Лише невелику частину тих хто загинув у «Бродівському котлі» вдалося віднайти та перепоховати за християнським звичаєм, віддати їм належну честь та шану.

Заходи відбувались за участю представників обласної та районної влади, громадських організацій, "Товариства пошуку жертв війни "Пам’ять", священнослужителів різних конфесій, військовослужбовців Навчального центру НГУ, представників громадськості.

Після проведення ритуалу покладання квітів до меморіальних таблиць воякам, які загинули в часи Другої світової війни та проведення чину панахиди, під звуки військового оркестру та пострілів салютної групи відбулось перепоховання останків 23 вояків.

На завершення оркестр виконав декілька патріотичних пісень на військову тематику.

Підполковник

Павло Гаврилів

Фото майора

Романа Сидоровича