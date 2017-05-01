Шана полеглим і живим

nus.in.ua, 25 липня 2017, 11:51

17 липня Золочівщина відзначила 73-тю річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Про цей пам’ятний для Золочева день вже почали забувати навіть люди старшого покоління, а молодь і поготів.

Ветерани, ідучи на своє зібрання, несли букети квітів і в багатьох жителів міста це викликало запитання – що за свято у нас сьогодні?

На районному рівні, за участю представників влади району і міста та широких кіл громадськості, цей день відзначали три роки тому, тобто у 70-ту річницю. А цьогоріч, як вже стало традицією в останні роки, рада Золочівської районної організації ветеранів України зібралась в своєму офісі, щоб відзначити цей день та належно вшанути тих, хто навіки спочиває у золочівській землі, віддавши за її визволення найдорожче – своє життя.

У своєму короткому виступі перед ветеранами голова районної організації ветеранів Іван Яворський відзначив: «Ми зібрались сьогодні не як на свято, а щоб вшанувати тих воїнів, які полягли за визволення Золочівщини і тих, які визволяли Золочів та зараз залишаються поруч з нами. Переглядаючи списки воїнів, які похоронені на військовому кладовищі у Золочеві зауважили, що майже у 2 тисяч з них зазначена дата загибелі – липень 1944 року.

А який був коротким їх вік. В середньому 20-30 років, а є навіть 19-тирічні і декілька жінок. Наш святий обов’язок зберегти пам'ять про них.

Приємно, що в нашому місті проживає ветеран Сивак Андрій Васильович, який брав безпосередню участь у звільненні нашого краю. За станом здоровя він, на жаль, не може брати участь у наших сьогоднішніх заходах, але ми його пам’ятаємо і шануємо. Також приємно, що сьогодні з нами Чеснов Олександр Федорович, який є одним з тих 12 ветеранів, що проживають в нашому районі, які брали безпосередню участь у другій світовій війні.

Завдяки спонсорам рада ветеранів змогла привітати ветеранів з 73-ю річницею визволення Золочівщини та подарувати їм підписку на газету «Ветеран України».

За дорученням Львівської обласної організації ветеранів України, член ради обласної організації ветеранів Іван Яворський вручив грамоти членам ради Золочівської ради ветеранів Володимиру Гладкому і Олегу Шайді за активну участь у ветеранському русі».

Після урочистого засідання ветерани Золочівщини відвідали військове кладовище в м. Золочеві та вшанували пам'ять полеглих воїнів молитвою та покладанням квітів.

Група ветеранів також відвідала пам’ятник воїнам на території Єлиховичівської сільської ради та поклали там квіти.

Члени ради ветеранів з глибокою вдячністю відзначили, що завдяки сприянню керівництва Золочівської міської ради та Єлиховичівської сільської ради завчасно була впорядкована і прибрана територія біля згаданих пам’ятників. Ветерани Золочівщини вдячні всім, хто долучився до організації заходів та сприяють ветеранській організації.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА