Пам'ять, шана і молитва...

nus.in.ua, 17 тра 2017, 09:48

8 травня в Золочеві відбулись заходи з нагоди Дня пам‘яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом, який відзначаємо 9 травня.

Керівники районної ради і райдержадміністрації, Золочівської міської ради, командування Навчального центру Національної гвардії України, ветеранські організації та громадськість Золочівщини належним чином вшанували пам‘ять воїнів, які загинули в роки Другої світової війни та відзначили 72 річницю завершення цієї війни і День перемоги над нацизмом.

Все менше з кожним роком залишається в наших рядах ветеранів, які здобували цю перемогу. Минулого року напередодні Дня перемоги в нашому районі було 23 учасники бойових дій, які брали безпосередньо участь у цій війні, а сьогодні їх залишилось всього 12. Найстарішим з них виповнилось 96 років, а наймолодшому в цьому році виповнюється 90. Згадаємо всіх їх поіменно. Проживають у Золочеві: Андрій Васильович Сивак, Неоніла Антонівна Самодурова, Василь Григорович Мєшков, Тетяна Григорівна Кравець, Олександр Федорович Чеснов, Павло Дмитрович Карпа. Проживають в Золочівському районі: Михайло Стефанович Настасюк (с. Поляни), Володимир Іванович Двірник (с. Майдан-Гологірський), Іван Адамович Залевський (м. Глиняни), Іван Михайлович Мурин (с. Червоне), Віталій Володимирович Полетко (с. Скнилів), Петро Атанасович Крохмальний (с. Великий Полюхів). Хочу відзначити, що завдяки сприянню командування Навчального центру Національної гвардії України, які забезпечили підвезення ветеранів, М. С. Настасюк, В. В. Полетко та О. Ф. Чеснов брали участь у заходах з нагоди Дня пам‘яті та примирення.

Хвилиною мовчання вшанували пам‘ять про тих ветеранів з нашого району, котрі відійшли у вічність впродовж минулого року. Згадаємо їх поіменно: Василь Михайлович Червоний (с. Ясенівці), Іван Петрович Божейко (с. Заставне), Стефан Андрійович Лободинський (с. Вижняни), Володимир Йосифович Тимощук та Володимир Дмитрович Ільків (м. Золочів), Михайло Степанович Колодій (с. Велика Вільшаниця), Петро Іванович Мудрак (с. Митулин), Олексій Антонович Сулима, Володимир Михайлович Запорожець, Володимир Дмитрович Турок (всі троє із Глинян), Микола Іванович Волуйчик (с. Сасів).

Після завершення урочистостей представниками районної організації ветеранів і райвійськкомату відвідали всіх згаданих учасників бойових дій, привітали їх, вручили продуктові набори, які були підготовлені військовим комісаріатом та приватним підприємцем О. Д. Шайдою.

Ветерани потребують належної уваги

Аналізуючи списки учасників бойових дій, які брали участь у війні 1941–1945 років, ми звернули увагу, що всі вони мають статус інвалідів війни за винятком Володимира Івановича Двірника (27 вересня 1921 року народження), який проживає в с. Майдан-Гологірський. Ми направили клопотання відповідним органам соціального захисту про можливість встановлення йому статусу інваліда війни. Завдячуючи чуйному та дбайливому ставленню до ветеранів війни таких керівників як А. Хома, Г. Самчкуашвілі, Н. Гаврачинська, які посприяли, щоб протягом короткого часу В. Двірнику було надано статус інваліда війни 1-ї групи.

Низький уклін і щира вдячність названим керівникам від всіх ветеранів. Дуже хотілось, щоб вони служили прикладом для всіх керівників, які за своїми службовими обов’язками повинні дбати про ветеранів та інших категорій пільговиків.

Наша ветеранська організація вдячна за підтримку і сприяння у роботі Золочівській районній раді (О. Банаху), райдержадміністрації (В. Недзельському), міському голові (І. Гриньківу), начальнику Навчального центру Національної Гвардії України (М. Кулику), військовому комісару (П. Вінгольту), директору Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (В. Яворському) та приватним підприємцям, які з нами співпрацюють.





Іван ЯВОРСЬКИЙ,

голова

Золочівської районної

організації ветеранів

України

Фото

Володимира ГЛАДКОГО та Назара ПАСТЕРНАКА