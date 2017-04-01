Дослідження поховань періоду Першої світової війни

nus.in.ua, 21 квітня 2017, 16:12

Нещодавно у Золочеві побувала Надзвичайний та Повноважний Посол Словенії в Україні Наташа Прах.

Під час зустрічі обговорили чимало питань, зокрема напрямки роботи у дослідженні поховань Першої світової війни.

Наташа ПРАХ, Надзвичайний та Повноважний Посол Словенії в Україні:

– Українці та словенці створять спільну комісію науковців, яка займеться дослідженням подій Першої світової війни. 5 квітня ми прийняли таке рішення на консультативній зустрічі за участю голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, представників профільних міністерств Словенії, істориків та науковців. Під час Першої світової війни українці та словенці воювали у лавах однієї армії. Сьогодні нашим обов’язком є гідно вшанувати полеглих воїнів як на українській, так і на словенській землі. Ми спільно з українцями досліджуватимемо поховання Першої світової війни, а наступного року в Україні буде встановлено пам‘ятний знак. Сьогодні, перебуваючи у Золочеві, я вдячна міському голові Ігорю Гриньківу за гостинний прийом та надану цікаву інформацію про поховання, які є на вашій території. Вражена роботою, яка вже зроблена у вас в напрямку дослідження цвинтарів. Сьогодні побувала у селі Сасів та на старому кладовищі Золочева. Міський голова пообіцяв повне сприяння у дослідженні поховань на території Золочівщини. Також хочу відзначити, що вражена красою вашого міста. Це гарне старовинне історичне місто, що, як я зрозуміла, активно починає відроджуватись. Мене дуже вразила проведена реновація. Думаю, що мій перший візит у Золочів був далеко не останнім. Хочеться налагодити тривалу співпрацю і тривалі стосунки з вашим містом.

За словами міського голови Золочева Ігоря Гриньківа, це дуже потрібна ініціатива, яка сприятиме дослідженню подій війни, а результатом стане увічнення пам’яті загиблих воїнів Першої світової війни та встановлення меморіалів жертвам на Золочівщині і на території Словенії.



