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Навчання за кордоном стало реальністю

nus.in.ua, 14 липня 2017, 14:20
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Уже ні для кого не є новизною навчання в іноземних ВУЗах, українців радо приймають Німеччина, Канада, Чехія, Австрія, Угорщина, Італія, США, Франція та Польща. За даними аналітичного центру CEDOS у 2015/16 навчальному році за кордоном навчалось щонайменше 68 000 українських громадян. «Вже традиційно частка українців серед іноземних студентів Польщі є доволі відчутною – 2014/2015 році вона склала 53%, значно випереджаючи другу за розміром діаспору, білоруських студентів, яка налічує майже 10%», – йдеться у звіті аналітичного центру CEDOS. Щороку кількість українських студентів у Польщі зростає. Станом на початок 2016 року у Польщі навчалось майже 58 тис. іноземних студентів, у тому числі 30 тис. – українців.
У Золочеві також стає дедалі популярнішим навчання за кордоном, зокрема, у Польщі. Цьогоріч завітали директори шкіл з міста Тарнобжег: пан Рафал Савіцкі – директор 3 школи, пан Адам Краузе – директор 1 школи та пані Дорота – керівник інтернату, з нагоди вручення атестатів про закінчення першого курсу студентам не лише із Золочева, а й Львова та Бродів, Криму та Донецька.
«Це радісна подія як для учнів, так і для батьків. Рік був нелегкий, ви були, наче перші ластівки у Тарнобжегу. Та нам вдалось подолати усі труднощі, і сьогодні я вітаю усіх дітей, а, зокрема, тих, кому вдалось закінчити навчання із відзнакою», – студентів привітала вихователь пані Марія. – Після того як були підписані угоди між містами Західної, Центральної України та містом Люблін, навіть після 9-го класу ви вже маєте можливість потрапити на навчання до Польщі і отримати технічну спеціальність. До того ж таке навчання є безкоштовним.
Все за що потрібно платити – за проживання в гуртожитку, 3-х разове харчування та дрібні витрати на підручники».


Мар'яна БОЙКО
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