nus.in.ua, 24 лютого 2017, 14:00

Академія Державної пенітенціарної служби у 2017 році здійснює набір курсантів за державним замовленням та студентів за кошти юридичних та фізичних осіб на денну та заочну форму навчання:

– для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями: 081 /Право/ 053 /психологія/. Термін навчання : денна форма – 4 роки, заочна – 5 років;

– для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 /Право/, термін навчання: денна форма – 1,5 роки, заочна – 2 роки.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти / Бакалавр / абітурієнти подають сертифікати ЗНО 2017 року з таких предметів:



За спеціальністю 081 « Право» За спеціальністю «Психологія»

1. Українська мова та література 1. Українська мова та література

2. Історія України 2. Математика

3. Творчий конкурс 3. Біологія

з основ правознавства



Кількість балів по кожному з предметів має бути не нижчою 100.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, для вступу на навчання за державним замовленням мають проходити перевірку рівня фізичної підготовки та творчий конкурс у Академії.

Денна форма навчання – 20 квітня 2017 року

Заочна форма навчання – 20 квітня 2017 року

Перелік документів для вступу:

копія паспорта та ідентифікаційного коду

документ про освіту та додаток до нього

сертифікат ЗНО якості освіти 2017 року

характеристика педагогічної ради школи (навчального закладу)

6 фотокарток 3х4

Картка медичного обстеження військово-лікарської комісії



Особи, які завершили навчання в Академії працевлаштовуються на посадах середнього та начальницького складу в органах і установах виконання покарань Львівської області.

За детальнішою інформацією звертайтеся в Золочівський районний відділ кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області за адресою: місто Золочів, вулиця Героїв УПА, 8.

