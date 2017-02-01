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Академія Державної пенітенціарної служби у 2017 році здійснює набір курсантів за державним замовленням та студентів за кошти юридичних та фізичних осіб на денну та заочну форму навчання:

nus.in.ua, 24 лютого 2017, 14:00
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Академія Державної пенітенціарної служби у 2017 році здійснює набір курсантів за державним замовленням та студентів за кошти юридичних та фізичних осіб на денну та заочну форму навчання:

Академія Державної пенітенціарної служби у 2017 році здійснює набір курсантів за державним замовленням та студентів за кошти юридичних та фізичних осіб на денну та заочну форму навчання:
– для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями: 081 /Право/ 053 /психологія/. Термін навчання : денна форма – 4 роки, заочна  – 5 років;
– для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 /Право/, термін навчання: денна форма – 1,5 роки, заочна – 2 роки.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти / Бакалавр / абітурієнти подають сертифікати ЗНО 2017 року з таких предметів:

За спеціальністю 081 « Право»     За спеціальністю «Психологія»
1. Українська мова та література     1. Українська мова та література
2. Історія України        2. Математика
3. Творчий конкурс         3. Біологія
з основ правознавства        

 Кількість балів по кожному з предметів має бути не нижчою 100.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, для вступу на навчання за державним замовленням мають проходити перевірку рівня фізичної підготовки та творчий конкурс у Академії.
Денна форма навчання – 20 квітня  2017 року
Заочна форма навчання – 20 квітня 2017 року
Перелік документів для вступу:
копія паспорта та ідентифікаційного коду
документ про освіту та додаток до нього
сертифікат ЗНО якості освіти 2017 року
характеристика педагогічної ради школи (навчального закладу)
6 фотокарток 3х4
Картка медичного обстеження військово-лікарської комісії

Особи, які завершили навчання в Академії працевлаштовуються на посадах середнього та начальницького складу в органах і установах виконання покарань Львівської області.
За детальнішою інформацією звертайтеся в Золочівський районний відділ кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області за адресою: місто Золочів, вулиця Героїв УПА, 8.

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