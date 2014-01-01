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Неоподатковуваний розмір оплати за навчання за рахунок роботодавця збільшено до 9600 гривень

nus.in.ua, 3 квітня 2017, 17:17
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Неоподатковуваний розмір оплати за навчання за рахунок роботодавця збільшено до 9600 гривень

Відповідно до п.165.1.21 статті 165 Податкового кодексу України з 1 січня 2017 року суттєво збільшено суму, яку юридична чи фізична особа може сплатити за навчання іншої фізичної особи в українських вищих та професійно-технічних закладах без оподаткування такої суми ПДФО.

На сьогодні неоподатковувана сума дорівнює трикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи ( у 2017 році - 9600 грн.). У минулих роках таким критерієм був граничний розмір доходу у вигляді зарплати, який давав право на отримання податкової соціальної пільги (наприклад, в 2016 році зазначена сума складала 1930 грн.)

Крім того, з 1 січня 2017 року для студентів, які вивчилися коштом роботодавця скасовано обов’язок з відпрацювання у такого роботодавця протягом3 років після закінчення навчального закладу. У попередній редакції п. 165.1.21 статті 165 ПКУ діяла норма, яка передбачала оподаткування ПДФО усієї суми, сплаченої за навчання у випадку припинення працівником трудових відносин з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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