nus.in.ua, 30 червня 2017, 17:24

Цілодобова автомийка самообслуговування «GREEN WAVE» ПРОПОНУЄ:

- Для Вашого автомобіля - найвища якість обслуговування;

- Для Вас - найнижча ціна у регіоні;

- Для Вас - економія;

- Для нас - задоволення.



Миття автомобіля - від 5 грн.,

пилосос - від 1 грн.,

омивач 1 л - 5 грн.

Всім цим і не тільки, Ви зможете скористатись, завітавши за адресою: