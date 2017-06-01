Цілодобова автомийка самообслуговування «GREEN WAVE» ПРОПОНУЄ:
nus.in.ua, 30 червня 2017, 17:24
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Цілодобова автомийка самообслуговування «GREEN WAVE» ПРОПОНУЄ:
- Для Вашого автомобіля - найвища якість обслуговування;
- Для Вас - найнижча ціна у регіоні;
- Для Вас - економія;
- Для нас - задоволення.
Миття автомобіля - від 5 грн.,
пилосос - від 1 грн.,
омивач 1 л - 5 грн.
Всім цим і не тільки, Ви зможете скористатись, завітавши за адресою:
м. Золочів, вул. Тернопільська, 17.Ласкаво просимо!!!
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