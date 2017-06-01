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Українці сильні, коли вони разом

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:08
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Українці сильні, коли вони разом

28 травня, у день святкування Дня нашого міста у Золочеві перебував народний депутат України Семен Семенченко разом із бійцями батальйону «Донбас». Депутат Золочівської міської ради, волонтер Юлія Слободян зустрілась із народним депутатом та обговорила ряд питань.
Юлія СЛОБОДЯН, депутат  Золочівської міської ради, волонтер:
– Вели розмову з народним депутатом України Семеном Семенченком насамперед про боротьбу за здоров‘я Михайла Кмиця. Стукаємо у кожні двері. Потрібно зібрати дуже велику суму. Самотужки рідним не впоратися з цією бідою. Розуміючи це Семен Семенченко обіцяв особисто звернутись за підтримкою до колег-народних депутатів.
Також народний депутат відвідав майстерню ГО «Подаруй солдату захист» при монастирі ЧСВВ. Юлія Слободян передала бійцям батальйону «Донбас» гольфи, пошиті руками волонтерів, та невеликі презенти. Юлія Слободян та Семен Семенченко обговорили можливість співпраці у плані волонтерської підтримки бійців та співпраці з іншими волонтерськими організаціями. Адже, переконана Юлія Слободян, волонтерські організації повинні співпрацювати між собою, бо українці сильні, коли вони разом.

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