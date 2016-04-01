Набуті знання – надійна основа військової служби
Після тривалого й напруженого навчання у Навчальному центрі Національної гвардії України відбулись урочисті заходи з нагоди закінчення навчального періоду та випуску молодших командирів та спеціалістів.
Після оголошення наказу про затвердження результатів іспитів начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик особисто вручив посвідчення про закінчення навчання в Навчальному центрі понад п'ятдесяти військовослужбовцям, які на відмінно склали всі іспити. Він зазначив: «У цей нелегкий для усієї держави час, ви покликані бути одними з тих, хто стане на захист цілісності та неподільності нашої Батьківщини. Я впевнений, що завдяки набутим знанням та навичкам, ви спроможні подолати всі труднощі військової служби і з честю будете виконувати покладені на вас і на війська завдання».
Крім цього військовослужбовці, які брали активну участь у концертній програмі художньої самодіяльності та самодіяльності художньої творчості були нагороджені грамотами.
До привітальних слів приєднався також ветеран Навчального центру полковник у відставці Іван Купенка.
Від духовенства Золочівщини з Божим благословенням до воїнів звернулись отець Михайло Сукмановьский та отець Андрій Кулицький. У їхніх словах прозвучали лише найкращі побажання на подальшу службу та життя.
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