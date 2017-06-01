Шкільний вальс перед далекою дорогою

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:07

Малиновим дзвоном пролунав останній шкільний вальс у Ремезівцівському НВК. Ця подія зібрала все село, адже на подвір‘ї школи відбувалася справждня казка: дівчата у чарівних сукнях схожі на принцес, а хлопців навіть не впізнати – кавалери у витончених костюмах. У кожного щемить на серці: як у випускників, так і в їхніх батьків. Сьогодні вони востаннє стоять на шкільному подвір’ї як школярі, а вже завтра творитимуть новий світ, нову державу, примножуватимуть добробут і красу України. Та сьогодні вони ще стоять на порозі дитинства і дорослого життя, готуються з хвилини на хвилину до вручення дуже важливого документу – атестату про повну загальну освіту.

І от, лунає святкова музика, під оплески присутніх виходять випускники. Першою з вітальним словом до них звертається директор школи Галина Михайлівна Кіт: «Дорогі діти, перед вами – незвідана даль, перед вами – тисячі доріг. І кожен із вас обере для себе свій, добре обдуманий, шлях у самостійне життя. Ступайте впевнено, ступайте сміливо, вмійте приймати мудрі рішення кожного дня і нести за них відповідальність».

Під урочисті фанфари директор школи вручає кожному атестат про повну загальну освіту, а вдячні випускники потішили вчителів, батьків та гостей святковими піснями і словами вдячності, які викликали непрохані сльози. Особливо проникливим був вальс випускників, на який вони запросили вчителів, які так довго і наполегливо працювали з ними всі ці роки, та батьків, які 11 років тому привели їх, маленьких першокласників, до стін Ремезівцівського НВК.

Запальні танці тривали аж до самого ранку, а зі сходом сонця вже дорослі і вже не школярі – випускники зустрічали сонце біля оповитого туманом ставу.



Мар'яна БОЙКО

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