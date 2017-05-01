У вир дорослого життя

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:04

На подвір’ях шкіл вже давно продзвенів останній дзвінок. Він ще не раз покличе до себе школярів, але не одинадцятикласників. Цей шкільний навчальний рік для них останній. Позаду безтурботні шкільні будні, галасливі перерви, контрольні і ДПА – випускники стоять на порозі нового життя.

4 червня зі стін Білокамінського навчально-виховного комплексу «ЗНЗІ-ІІІ ступенів – ДНЗ» ім. Маркіяна Шашкевича вилетіла «зграя одинадцятикласників» у доросле життя. На серці і радісно, і сумно водночас, учні прощаються з вчителями, дякують за здобуті знання і всі докладені зусилля, а вчителі тішаться за розумних і талановитих вихованців.

Стіни спортзалу не вміщали всіх бажаючих подивитись на прощальний концерт випускників. Дівчата у чарівних сукнях, хлопці у вишуканих костюмах виконували вокальні композиції, кружляли у вальсі з вчителями, а зал – безупинно аплодував.

У цей вечір пролунало багато побажань від батьків та вчителів, які неодмінно здійсняться, а випускники зустріли свій перший дорослий світанок.



Мар'яна БОЙКО

Фото автора