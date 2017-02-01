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Зустріч шкільних друзів

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:48
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Зустріч шкільних друзів

У суботу, 29 квітня, Золочівський НВК «Школа радості» гостинно відчинив двері, запросивши у рідні стіни своїх випускників на традиційний вечір-зустріч шкільних друзів.
Першою вітала гостей незмінний директор школи Ярина Дмитрівна Сухецька, яка відзначила змужніння недавніх учнів та наголосила на тому, що їх завжди раді бачити в школорадісній господі.
Під знайомі акорди вічно молодого вальсу присутні перегорнули сторінки шкільного фотоальбому, розглянули світлини тих років, поринули у  безтурботне дитинство, безтурботні шкільні будні.
Окрім того, усі мали змогу взяти участь у журналістському інтерактивному клубі, тим самим пригадали найяскравіші моменти навчання, шалені перерви, які відклалися в пам’яті назавжди. Залишили випускники і свої побажання для вчителів, школи .
Проте найщиріші вітання линули на честь ювілейних –  п’ятизіркових випускників 2012 року. Вихованці Н. І. Блозовської, Л.В. Заяць та Н.І. Бойко з трепетом згадували кумедні епізоди, які траплялися з ними під час навчання, ділилися своїми досягненнями та  дякували учителям не тільки за знання, а й за мудрі життєві настанови.
Окрасою вечора стали хореографічні композиції у виконанні колективу «Радосвіт» та пісня, у виконанні Христини Юрченко.
Школа пишається своїми  випускниками і завжди радітиме новій зустрічі з ними.
Неля Бойко, вчитель української мови та літератури

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