"Глинянська мозаїка" запрошує

nus.in.ua, 2 червня 2017, 16:50

28 травня 2017 року у Глинянській «МОЗАЇЦІ» відбувся творчий вечір присвячений 95-річчю з дня народження інженера, мецената зі США, уродженця міста Глиняни Сидора-Михайла Тимяка і 95-річчю з дня народження художниці Марії Тимяк.

Винниківський історико-країзнавчий музей, директор котрого Ігор Тимець вже встиг закохатися у Глиняни, та науковий співробітник Львівської Національної Академії мистецтв, виходець з Глинян, Зеновія Шульга зробили для глинянців і гостей містечка справжнє свято. З приємністю констатуємо, що до нашої «МОЗАЇКИ» на цей вечір завітало понад 80 осіб, серед яких були гості як з віддалених куточків України, так і з-за кордону. Присутні не тільки вшанували Мецената, Постать та Особистість, а й передали у музей оригінальні речі Сидора-Михайла Тимяка – непересічного вихідця з Глинян, інженера, котрий збудував інженерні високотехнологічні конструкції практично на всіх континентах, які до сьогодні ефективно служать людству. А в одному з виставкових залів «МОЗАЇКИ» в той час проходила надзвичайно гарна виставка присвячена 95-річчю дружини мецената, художниці Марії Тимяк. Навчально-виробничий комплекс, створений завдяки грантовому проекту Європейського Союзу та Глинянської міської ради, вчергове показав свою об’єднуючу спроможність у цьому відомому історично-ремісничому містечкові. Майже 500 тис. євро було вкладено в перетворення ще австро-угорського приміщення старої школи в сучасний, інтелектуально-розвитковий навчальний заклад. Проект на 90% фінансуванню ЄС. Завдяки цьому він виводить Глинянську «МОЗАЇКУ» на регіональний рівень. З метою збереження всесвітньовідомого Глинянського килимарства (1860–1996 р.р.) проектом передбачене створення сучасних динамічних виставкових залів площею 300м.кв., які після завершення проекту на професійному рівні перетворяться у єдиний в Західній Україні музей ткацтва і килимарства. Мешканці Глинян з приємністю сприйняли ініціативу міського голови Ігоря Шульги про не тільки збереження цього давнього ремесла глинянців, а й його відродження на професійному рівні. Вони вже передали музею понад 2 тисячі експонатів, серед яких є багато цінних. Саме для цього у Глинянський комплекс придбали і завезли унікальне старовинне обладнання – верстати. Саме виробами цих верстатів наші ткачі та килимарі колись підкоряли на міжнародних виставках світ. Благодійна організація «Фонд розвитку Глинян», котра є автором цього проекту, спільно з інтелігенцією та духівництвом Глинян підтримали ідею міського голови щодо виділення для цієї надважливої культурологічної справи додатково двох приміщень НВК «МОЗАЇКА». Саме в них планується проводити унікальні майстер-класи з ткацтва та прививати молоді любов до ремесел і національних традицій.

Окрім того, у цих аудиторіях за сприяння національної академії мистецтв вже у цьому році будуть проводитися реставраційні роботи з відновлення автентичних ткацьких виробів. Багато молоді зможе осягнути нові ремесла, знання і навики. Саме такі розвиткові-творчі ідеї підтримував і впроваджував у Глинянах Митрополит Андрей Шептицький під час своїх неодноразових відвідин містечка. І саме для таких цілей Європейський Союз виділив кошти для впровадження цього проекту. Адже проект «МОЗАЇКА» був відібраний на конкурсній основі серед чотирьохсот міжнародно представлених проектів і ввійшов у десятку кращих з 32-х проектів, які ЄС підтримав в Україні. Завдяки трансформерному типові, приміщення відновленої споруди дозволятимуть проводити у ній дійства найрізноманітнішого характеру. Одна з аудиторій площею понад 50 м кв. вже готова прийняти дітей міста і перетворитися у сучасний танцювальний зал, якого так бракувало у Глинянах.

Після встановлення придбаних автентичних ткацьких верстатів, у комплексі найближчим часом продовжаться ткацькі курси з Глиянського традиційного килимарства, до відвідин яких зголосилися охочі не тільки з Львівщини, а й з інших областей України.

Усіх бажаючих відвідати курси з килимарства та інші цікаві події, передбачені проектом, просимо зареєструватися на офіційному сайті комплексу www.mozaika.net.ua та ознайомитися з новинами та актуальною інформацією на сторінці в Facebook https://www.facebook.com/mozaikahlynyany/

Усіх бажаючих відвідати курси з килимарства та інші цікаві події, передбачені проектом, просимо зареєструватися на офіційному сайті комплексу www.mozaika.net.ua та ознайомитися з новинами та актуальною інформацією на сторінці в Facebook https://www.facebook.com/mozaikahlynyany/

Нагадуємо про те, що в НВК «МОЗАЇКА» з 16-го по 18 червня проходитиме надзвичайно важливий та якісний семінар на тему «Ранній розвиток дитини та усвідомлене батьківство», який проводитиме колектив ГО «Паросток Життя» зі Львова.

Користуючись нагодою, запрошуємо Вас та Ваших знайомих взяти участь у першому Глинянському духовному фестивалі «ГЛИНЯНСЬКА МОЗАЇКА», який відбудеться в нашому місті 2 липня 2017 року. З програмою фестивалю можна ознайомитися тут. Початок о 14 год.