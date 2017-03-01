Малеча творить писанку
9 квітня в м. Глиняни пройшов ХVІІ фестиваль «Малеча творить писанку». Цього року його провели на базі новоствореного музею ткацтва та килимарства в м. Глиняни. Окрім майстер-класу з писанкарства гості фестивалю мали змогу оглянути виставку «Великдень в Глинянах». Тут представлені роботи студентів Львівської Академії мистецтв (кафедра художнього текстилю). Співорганізатором фестивалю стала доцент Львівської академії мистецтв Зеновія Шульга. Дипломні роботи саме її студентів і стали основою виставки.
На фестиваль окрім жителів міста завітали також гості із м. Бібрка, що на Перемишлянщині. Діти із задоволенням розписували писанки, які, сподіваємось, опиняться в їхніх великодніх кошиках. Знаковим є те, що музей Ткацтва та килимарства перетворюється на осередок культурного життя міста. Звідси відроджується не тільки історична пам’ять, але й починається новий виток історії міста.
23 квітня в рамках фестивалю в приміщенні музею ткацтва та килимарства відбудеться творчий вечір «З Україною в серці». Вечір присвячений 95-річчю інженера Сидора-Михайла Тимняка, який був уродженцем м. Глиняни та 95-річчю його дружини, художниці Марії Тимняк.
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