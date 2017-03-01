Килим як сонце має невичерпну енергію

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:08

Нещодавно у місті Глиняни розпочав свою роботу музей Ткацтва та килимарства (філіал Історико-краєзнавчого музею м. Винники). Музей розташувався в новоствореному НВК «Мозаїка». Основна мета створення музею – відродження пам’яті про давнє місцеве ремесло – килимарство.

Історія міста Глиняни тісно пов’язана з ткацтвом. Ще в кінці ХVІІІ ст. австрійська влада провела перепис всіх земель та угідь, а також населення міста з метою його оподаткування.

На той момент в містечку було зареєстровано 68 ткачів, а всіх ремісників разом було близько 100. Цей факт більш ніж красномовно свідчить про значне поширення ткацтва серед місцевого населення і це, не дивлячись на те, що ткацтво досить трудомісткий процес.

В кінці ХVІІІ ст. в Глинянах ткали в основному грубе конопляне полотно. Славнозвісне килимарство, яке згодом стало візитівкою міста, бере свій початок з кінця ХІХ ст. В 1875 р. місцевий парох, о. Филимон Решитилович створює «Товариство ткацьке», де на початку ХХ ст. починають ткати килими. Ось так і починається славна історія Глинянського килима, яка завершилася у 1994 р. із закриттям фабрики художніх виробів «Перемога».

Килим – це невід’ємна частина історії міста. Із ним асоціюється місто Глиняни. Історія глинянського килима як і історія самого давнього міста сповнена злетів та перепитій. Коженкилим – це окремо взята історія. Адже всі вони виготовлені дбайливими руками килимарниць. Незважаючи на велику кількість механізованих процесів, власне сам килим - виключно ручна робота.

Саме тому немає двох абсолютно ідентичних килимів. Кожен такий виріб, крім унікальної колористики, приносить в дім неймовірний затишок та комфорт, який може передати тільки виріб ручної роботи.

Музей ткацтва та килимарства створений для збереження унікальної історії народження та розквіту глинянського килима. Завдяки мешканцям міста та довколишніх сіл, які передавали до музею речі, за досить короткий час – трошки більше року, нам вдалося зібрати багато унікальних експонатів. В колекції музею є немало виняткових речей, які створені глинянськими майстрами ще на початку ХХ ст. Також є багато раритетних фотографій та предметів, що розкажуть відвідувачам про історію не тільки ткацького промислу в Глинянах, але й про історію міста.

Доки тут є ще живі люди, які пам’ятають, як створювався килим, доки ще є художники, які працювали на фабриці, доти є можливість відновити бодай пам’ять про славне килимарство.

Саме з цією метою і створювався музей. Більше того, музей Ткацтва та килимарства стане центром, від якого, ми сподіваємось, почне відроджуватися древнє ремесло. І ним зацікавляться не тільки з точки зору історичної пам’яті, але й з точки зору популяризації української, галицької, культури.



Тетяна РУДНИЦЬКА,

науковий співробітник

Краєзнавчого музею

м. Винники