Дворовий футбол

nus.in.ua, 2 червня 2017, 16:44

Напередодні Дня міста Золочева, у суботу, 27 травня на футбольному майданчику із штучним покриттям на вул. Січових Стрільців відбулась першість із дворового футболу у двох вікових групах. Організатор змагань – Золочівська ДЮСШ та часопис «Наша українська справа».

У турнірах взяли участь 5 команд, які змагались по круговій системі. Результатами ігор вікової групи 2006–2007 років народження: команда-2 – команда-3 – 2:2, команда-3 – команда-1 – 1:4, команда-1 – команда-2 – 2:2. У віковій групі 2008–2009 р. н. – команда-1 – команда-2 – 5:4. Євген Завальнюк, заступник директора спортивної школи, нагородив переможців та призерів першості з дворового футболу дипломами Золочівської ДЮСШ та смачним морозивом від ФОП Вереда С. Б.