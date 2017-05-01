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Стежками рідного краю

nus.in.ua, 17 тра 2017, 10:18
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Стежками рідного краю

5 травня 2017 р. в один з весняних днів учні молодших класів Золочівської ЗОШ № 3 разом із учителями-наставниками А. Л. Любинецькою, Л. О. Степовою, І. О. Єрмаковою, М. В. Богонюк, О. Ю. Горішною побували на екскурсії у  Підгорецькому та Олеському замках. З цікавістю учні і дорослі спостерігали відображені риси нашого історичного минулого, які втілилися в архітектурі Підгорецького замку 17 ст.,  в скульптурах всесвітньо відомого художника Пінзеля та живописних полотнах світського та релігійного змісту. Вкотре екскурсоводи нам нагадали про відомого мистецтвознавця, Героя України Бориса Возницького, що сприяв відродженню музейних комплексів Золотої Підкови: замків с. Олесько, с. Підгірці та Золочівського замку.

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