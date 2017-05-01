Спільно творити громадський простір

nus.in.ua, 17 тра 2017, 10:11

Дуже приємно, що в Інтернеті (і не лише) жваво обговорюється питання будівництва тенісних кортів у Золочеві. Насправді приємно, що наша громада небайдужа, а дуже енергійна та розумна і хоче творити громадський простір для себе і для своїх нащадків…

Бути архітектором в місті дуже відповідально і, одночасно, дуже цікаво. Неможливо створити громадський простір для людей без людей, тому що він буде нікому не потрібний. Набагато легше робити роботу в активному суспільстві, в громаді, яка знає, чого вона хоче, як воно повинно виглядати. Долучившись своїми професійними навиками, спільними зусиллями можна створити щось унікальне, насправді цінне.

Хочу повернутись до розмов по тенісних кортах. І тут я не бачу жодних проблем, щоб їх облаштувати ще цього року.

Чи потрібні тенісні корти місту Золочеву? Однозначно потрібні. І не один, а два чи може навіть три.

На всіх рівнях іде жваве обговорення, де повинні бути тенісні корти, хто їх має будувати, та за чиї кошти. Тут є три основних варіанти, де будувати корти: на вул. Р. Шухевича на стадіоні поруч з «Електроконтактом», на вул. Тімірязєва, а також в центральному парку Здоров‘я на вул. Шашкевича М.

Хочу розказати про плюси та мінуси усіх основних варіантів.

Отож, якщо розглядати три варіанти, то тенісні корти на вул. Тімірязіва, на мою думку, – один з найгірших. Проте він має місце на існування. Зокрема, є питання чи вистачить площадки для влаштування тенісного корту. Звичайно ж вистачить, з головою… Проте залучити фінансування по обласній програмі для спорудження тут спортивного майданчика практично неможливо через те, що в програмі чітко зазначені габарити універсального поля 42х22 м, а ця ділянка до 42 м не дотягує. Земельна ділянка належить відділу освіти, тому фінансування тенісного корту може бути з районного бюджету, в свою чергу може долучатись і міська рада, якщо в районної не вистарчить коштів. На рахунок зручності – не впевнений. Адже поруч є багато житлової забудови, а теніс – активний вид спорту. Також з трьох сторін ділянка оточена вулицями, а для комфортної гри, я вважаю, це проблема. І ще одне питання: трохи мало місця для влаштування додаткових приміщень (санвузол, роздягальня, глядацькі місця…).

Тенісний корт в центральному парку «Здоров‘я» на вул. Шашкевича М. – найбільш обговорюваний варіант щодо розміщення… Однозначно, що в парку тенісний корт пасуватиме та нікому не заважатиме. Проте хочу зупинитись на цьому варіанті детальніше. Парк «Здоров‘я» має надзвичайне значення для громади міста, адже це прекрасна рекреаційна зона. Щоправда, на теперішній час ще недостатньо впорядкована. До такого цінного надбання ми повинні ставитись дуже відповідально, необхідно зробити парк зручним місцем для відпочинку різних вікових груп, необхідно, щоб активна бабця і енергійна молода людина мали користь від відпочику в громадському просторі. Тому потрібно, щоб громадський простір був чітко спроектований. Потрібно чітко розподілити зони тихого та активного відпочинку так, щоб вони не заважали один одному, також розподілити активні та тихі прогулянкові маршрути, велодоріжки для проїзду молодої сім"ї з малими дітками, які тільки вчаться їздити та екстремальних велогонщиків. І ще багато чого. Одним словом, це дуже складний і важливий містобудівний проект, з яким ми уже працюємо декілька років. (Проект капітального ремонту об’єктів благоустрою міського парку відпочинку «Здоровʼя» у м. Золочів. Генеральний план розробляє Національний лісотехнічний університет України, Науково-дослідна частина, Студентське проектно-конструкторське бюро. Молодший науковий співробітник О.Т. Пархолюк під керівництвом Наукового керівника Л. В. Пархуць та Провідного архітектора Н. Д. Пархуць Національний університет «Львівська Політехніка» в особі Директора Інституту архітектури, професор Б. С. Черкес, Національний університет «Львівська Політехніка» в особі Директора Інституту архітектури, професор Б. С. Черкес, Завідувача кафедри містобудування, професор Г. П. Петришин.)

Спеціалісти лісотехнічного університету завершують роботу по зелених насадженнях, студенти-урбаністи НУ «Львівська Політехніка» разом з викладачами напрацьовують функціональне зонування парку. Але ж і роботи ще багато. Проте, я вже відійшов від теми тенісного корту та автостоянки, яка наробила багато галасу: чи потрібна чи не потрібна в парку автостоянка. Вважаю, що необхідна. Ми повинні рухатись в ногу з часом, а моя робота як архітектора пердбачає погляд вперед на декілька років, а інколи і десятиліть. Якщо б ми частіше дивились вдалечінь, то, мабуть, не мали б стільки проблем у сьогоденні. Коли розглядати автостоянку як елемент зручності і комфорту – вона також є важливою містобудівною структурою. Давайте поглянемо довкола – всюди бракує місця для автостоянок. Чому біля супермаркету ні в кого не виникає питання потреби в автостоянці?

Вона потрібна і біля культової споруди чи адміністративної будівлі… Час такий, що вона потрібна. Ми не можемо відмовитись від комфорту. Думаю, якщо заглянути на декілька років вперед, то парк стане улюбленим місцем відпочинку містян і наших гостей – туристів, що будуть приїжджати на відпочинок до Золочева. Ми мусимо відійти від шаблонів попереднього століття, коли автомобіль був «предметом розкоші», бо сьогодні – це звичний засіб пересування. І сучасні стоянки не мають бути негативом, суцільною бруківкою, чи асфальтом. Світ не стоїть на місці. Є прості, але дуже ефективні технології влаштування зелених стоянок – це просто зелена поляна, яка виконує багато функцій, на якій росте трава, декоративні дерева та кущі, як ми це бачимо іншому зображенні.

Одночасно не варто зневажливо ставитись до автомобілістів та їх автомобілів. Вони також люди, котрі потребують своєї зони відпочинку і зони відпочинку для свого друга, який називається авто. Просто потрібно знайти золоту середину і думаю питання буде вичерпане.

Думаю, що невелика урбаністична зелена поляна дуже важлива для парку і міста загалом. На ній можна проводити різні заходи від виставок до розваг (розміщення переносних атракціонів чи цирку), також при бажанні можна влаштувати перший на Західній Україні автокінотетр. Можна наводити багато прикладів, що можна робити на невеликій зеленій зоні (див. фото справа). А тепер повернемось до тенісних кортів. Однозначно, вони там можуть бути. Питання чи саме в цьому містці? Свою думку я висловив вище. Краще їх робити в зоні активного відпочинку. Якщо розглядати саме цей варіант (біля так званої «Жаби»), то ми, звичайно, розглядаємо його. На теперішній момент будемо розробляти детальний план, щоб знайти ту золоту середину між зеленою поляною та тенісним кортом. Думаю, що активна громадськість допоможе нам створити якісний громадський простір, який не буде конфліктувати між собою, а стане комфортним місцем відпочинку з перспективою розвитку. Не буду описувати переваги чи недоліки ділянки, бо цього року будівництво тенісного корту малоімовірне через заболочені грунти, які ще потрібно ущільнювати і підсипати. Проте, якщо ми цього року спроектуємо тенісні корти, виготовимо проектну документацію, то це буде дуже добре, бо на наступний рік можна приступати до його влаштування.

Тенісні корти на вул. Р. Шухевича, на стадіоні поруч з «Електроконтактом», мабуть, у теперішній час, якщо є бажання розвивати теніс в місті – це один з найкращих варіантів. Ділянка розміщена в центральній частині міста на чималій відстані від автомагістралей, навколо відсутня житлова забудова, поруч є автостоянка. І головне, ділянка знаходиться в комплексній зоні активного відпочинку. Поруч знаходяться велике футбольне поле, універсальне міні-футбольне поле, тренажерний майданчик і достатньо місця для влаштування двох тенісних кортів, волейбольного поля та додаткових приміщень (санвузол, роздягальня, глядацькі місця…) що будуть обслуговувати не лише тенісистів, але додадуть зручності і для футболістів, волейболістів, а також не будуть зайвими (санвузли) для глядачів, що прийшли вболівати за ту чи іншу команду. Земельна ділянка належить відділу освіти, тому з фінансуванням тенісного корту з районного бюджету проблем не мало б виникати. Також можна залучити кошти по обласній програмі «Спортивний майданчик». Не бачу проблеми, щоб розпочати роботу по будівництву тенісного корту вже цього року. Багато перечитав та передивився інтерв’ю, де всі від громадськості, авторитетних бізнесменів до вищих керівників району наголошують про важливість влаштування тенісного корту та розвитку тенісу загалом. Думаю, якщо дійсно є бажання розвивати спорт в місті, можна розпочинати роботи з будівництва першого тенісного корту в місті біля «Електроконтакту», а паралельно готувати інші майданчики для великого тенісу.



Роман КУШНІР,

архітектор Золочівської міської ради