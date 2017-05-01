Наповнюють партнерство життям

nus.in.ua, 17 тра 2017, 10:03

У неділю, 7 травня, у приміщенні районного Народного дому відбулись урочистості з нагоди 20-річчя заснування товариства «Золочів-Шьонінген: партнери». У святкуванні взяли участь члени делегації з Шьонінгена.

Урочисто зазвучали гімни Федеративної Республіки Німеччини та України у виконанні народної капели бандуристок «Червона калина».

Василь Гавришків, заступник голови міста Золочева:

– Шановне товариство, від імені міського голови Золочева, від депутатів Золочівської міської ради, від громади міста хочу привітати товариство «Золочів-Шьонінген: партнери» з ювілеєм. Минулого року ми святкували двадцятиліття підписання угоди про партнерство між двома містами, а вже цьогоріч відзначаємо двадцятиріччя утворення самого товариства. За двадцять років вдалось зробити величезний обсяг роботи. Сьогодні у Золочеві це одне з найдієвіших товариств. Як і двадцять років тому, так і сьогодні втілюються важливі проекти для міста і для громади. Минулого року мені довелось побувати у місті Шьонінгені, що є нашим партнером. Як і я, так і члени делегації, побачили як розвивається німецький народ, як живе. Нам, нашій громаді, нашій державі з її молодою демократією є чому навчатися у цього великого народу. На сьогодні уряд Німеччини дуже допомагає нам і має намір допомагати ще. З міста Нюрнберга я привіз прикла програмрозвитку шкільної і професійної освіти. А також багато проектів з енергозбереження. Маю надію, що Товариству вдасться втілити ці проекти у життя у нас в місті Золочеві.

Оксана КРИНИЦЬКА, голова товариства «Золочів – Шьонінген: партнери»:

– Двадцять років – це вже історія. Наші товариства мають дуже багато здобутків, але, на жаль, є і втрати. За останній рік відійшли у кращі світи члени товариства Німеччини Фрідель Шірмер і Манфред Фібіх, член товариства Віра Кульмакевич і засновник товариства Михайло Смолій. Я прошу вшанувати їх світлу пам‘ять хвилиною мовчання. Ми сьогодні щиро вітаємо гостей із Шьонінгена: і ті обличчя, які ми вже добре знаєм у Золочеві, і людей нових. Ми тішимся, що є нові люди, які пізнають нашу культуру. Я не буду перераховувати, все, що нами зроблено. А зроблено – немало. Найголовніше, і це ми відзначаємо всі, це наша праця заради дітей. Навіть в цьому залі, і за сценою, і на сцені є багато людей, які побували у місті Шьонінгені із навчальними програмами. Це і діти-сироти, і діти, які вчать німецьку мову. Ми сьогодні тішимось, що для багатьох із них відвідання Шьонінгена стато поштовхом до отримання власне спеціальності – німецька мова. Я вдячна всім членам товариства із міста Шьонінгена, владі цього міста, всім золочівцям, всім членам нашого товариства, депутатам Золочівської міської ради і членам виконкому. Влада і Золочева, і Шьонінгена обом нашим товариствам дуже допомагала. І всі разом ми робимо, що можемо, і будемо робити все для того, щоб наші народи ставали ближчими. Разом будемо йти до Європи.

Вольфґанґ ГОФФМАНН, депутат міської ради міста Шьонінгена, почесний громадянин міста Золочева:

– Маю особливу радість висловити побажання щодо подальших перемовин, переговорів і співробітництва між нашими містами Золочевом та Шьонінгеном. Договір про партнерство був підписаний у 1996 році, і ми задались питанням як цей договір має бути наповнений. Ці роздуми тривали як у Золочеві так і у Шьонінгені. На основі цього договору вже були утворені два товариства. П‘ять чоловік і дві жінки у 1997 році заснували це товариство. Ми намагалися наповнити це партнерство життям. Ми дуже горді тим, що ми вже зробили, і ми не будемо переставати думати, як вдосконалити цю роботу. Гуманітарний транспорт, що направляється у місто Золочів, а також обмін школярами, а також відвідання спортсменами-волейболістами нашого міста, а також наші волейболісти були у Золочеві, а також партнерські відвідання нашого міста з концертами капели бандуристів «Червона калина». Також ми дуже багато працювали для того, щоб ви отримали запрошення для відпочинку ваших дітей-сиріт. Це ми робили дуже часто. Наш найсвіжіший проект – це співробітництво та партнерство між дитячим садком № 7 міта Золочева та нашим дитячим садком Святого Лоренса. Ми завжди будемо намагатися, щоб бургомістри наших міст могли відвідувати офіційно обидва ці міста.

Від імені міської ради, від імені голови міста, від імені усіх мешканців міста Шьонінгена я передаю вам сердечні вітання. Ми бажаємо вашому місту подальшого процвітання, і втілення ваших задумів, а всім золочів‘янам я бажаю, щастя, порозуміння між народами, і просування нашого партнерства на майбутнє.

А далі відбувалось вручення почесних грамот, подарунків і чудовий концерт, в якому взяли участь солісти Микола Решітник, Оксана Квас, Ігор Войтович, Ігор Курач, народний вокальний ансамбль «Древо» (кер. Ольга Чепелюк), танцювальник колектив «Первоцвіт» (кер. Юрій Сидорович) та неперевершена народна капела бандуристів «Червона калина» (кер. Ірина Варянко).

Провели захід методист РНД Марія Квас та перекладач Роман Припін.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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