Знову ця підступна омела

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:50

Щойно минулого номера ми писали про те, що вражені омелою дерева можуть мати цілком здоровий вигляд зовні і водночас становити загрозу для мешканців, бо виснажені паразитом трухлявіють зсередини. А вже цього номера як підтвердження цього є фото зрізаної тополі у Зеленому яру.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Проводячи роботи із реконструкції та розширення тротуару, прийняли рішення видалити стару тополю, яка своїми коренями руйнувала тротуар і дорогу. А коли її зрізали, то стало зрозуміло, що таким чином вдалось запобігти лиху. Стара тополя, стовбур якої в діаметрі сягав близько метра, була повністю трухлява зсередини і здоровою на вигляд. Якщо глянути, то здоровою деревина є десь в розмірі п’яти сантиметрів по краю від кори. Скільки б воно постояло невідомо. Дякувати Богу, що нам вдалось запобігти біді. Поруч ростуть такі ж старі дерева і які вони всередині, ми цього не знаємо. А це сквер, тут бігають діти, прогулюються пішоходи. Тому прошу громаду з розумінням ставитись до того, коли ми видаляємо великі аварійні дерева.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА