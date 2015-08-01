Омела – злісний паразит, а не декоративний кущик

nus.in.ua, 21 квітня 2017, 15:56

У Золочеві продовжують роботи із санітарної обрізки дерев, вражених омелою. Минулого тижня обрізали дерева у сквері ім. Гетьмана Самійла Зборовського. Розмовляємо з інженером-будівельником, депутатом Золочівської міської ради Тарасом КУЙБІДОЮ про проблему боротьби з омелою. Він переконаний, що боротьба з омелою, це насамперед безпека золочів‘ян.

– З одного боку, нам дуже подобається, коли живучи у місті, маємо можливість пройтися до роботи доглянутим сквером, чи вибратися всією сім’єю на вихідних у парк. Але загроза може виникнути там, де її менш за все чекають, – говорить Тарас Ярославович. – Якщо не досить часто проводити санітарну обрізку, або погано доглядати за деревиною, вона може струхлявіти, висохнути і тоді при невеликому буревії чи шквальному вітрі – створити загрозливу ситуацію для життя і здоров’я перехожих, зіпсувати майно чи припаркований автомобіль. Вчені-екологи, фахівці Національного лісотехнічного університету, з якими ми постійно консультуємось, кажуть, що цей паразит не має конкурентів. Боротися з омелою можна тільки з допомогою пилки та сокири. До того ж, зрізати треба не тільки пагони рослини-паразита, але й заражені гілки. Натомість у місті висаджується багато молодих дерев, які через кілька років підростуть і сформуються гарні паркові зони, матимемо гарні молоді сквери. Адже і ці старі дерева також колись були молодими саджанцями.

Насіння омели зазвичай розносять птахи, насінина проникає глибоко в кору. Вона може довго зберігатися в корі. Корені омели проникають під неї. Спочатку там утворюється здуття, а згодом – нарости. Через омелу спочатку всихають гілки, а потім увесь стовбур. Дерево гине. Інколи здорове на вигляд дерево може бути повністю трухлявим всередині і нести загрозу для людей. Пригадаймо, хоча б минулорічний буревій. Скільки, здавалося б здорових, дерев було повалено у міському парку саме через те, що були вражені омелою та їхній стовбур струхлявів.

Дивує позиція деяких «ура-патріотів», борців за збереження старих трухлявих дерев, котрі так уже борються, що ладні і цвяхи в дерева забивати, і прокльони на голови насилають…. Панове, в школі треба було добре біологію вчити, то й знали б сьогодні, який це страшний паразит – омела, здавалося б, невинні кущики на кронах могутніх лип, кленів, тополь. А може і ці неуки є такими ж паразитами на тілі здорової громади міста?

