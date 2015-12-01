nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:47

«У школі учню має бути як у батьківській хаті.

До школи він має бігти, а не йти, знаючи, що в школі йому дадуть можливість розкрити себе, свою творчу обдарованість».

«До серця учня через

захопленість»

А. О. Захаренко



Не меншої уваги заслуговують роботи Анни Семираз, учениці третього класу. За словами дівчинки, малюнок – це її захоплення. Вона зображає те, що бачить, те, на що її надихають рідні та близькі їй люди. Окрім цього, Анна любить відображати на папері свої дитячі мрії та сподівання. Маємо надію, що у майбутньому вона зуміє втілити у реальність всі свої задуми.

Мар'яна Тарнавська

педагог-організатор,

Мета проекту «Школа має талант» полягає устворенні сприятливого середовища в межах Золочівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 для виявлення та розвитку різнобічних інтересів і творчих здібностей учнів. У цьому проекті важливу роль відіграють батьки, адже вони можуть у ранньому віці розгледіти талант своєї дитини, надати можливість йому розвиватися.Саме у проекті «Школа має талант» можна цілком розкрити свої таланти. І першим етапом стала персональна виставка учениць Золочівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Діани Ірзи ( 9 клас) та Анни Семираз (3А клас).Малювання – це дар, який потрібно розвивати і вдосконалювати. Для того, щоб створити чудовий образ тієї чи іншої картини, необхідно велике натхнення. Дитячі малюнки завжди особливі, Діанині – особливі вдвічі. Її таланту могли б позаздрити чимало митців удвічі-втричі старших. Адже у свої чотирнадцять дівчина творить картини, які не сприймаєш як дитячі. Вона малює, як дихає – природно і легко, навіть над цим не задумуючись. Вміння схопити і правильно передати тіні, ракурси, відчути колір – цього всього її і вчити не потрібно, усе це у ній вже є.керівник проекту