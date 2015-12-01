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Дитячі малюнки завжди особливі

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:47
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Дитячі малюнки завжди особливі

«У школі учню має бути як у батьківській хаті.
До школи він має бігти, а не йти, знаючи, що в школі йому дадуть можливість розкрити себе, свою творчу обдарованість».
«До серця учня через
захопленість»
А. О. Захаренко
Мета проекту «Школа має талант» полягає устворенні сприятливого середовища в межах Золочівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 для виявлення та розвитку різнобічних інтересів і творчих здібностей учнів. У цьому проекті важливу роль відіграють батьки, адже вони можуть у ранньому віці розгледіти талант своєї дитини, надати можливість йому розвиватися.
Саме у проекті «Школа має талант» можна цілком розкрити свої таланти. І першим етапом стала персональна виставка учениць Золочівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Діани Ірзи ( 9 клас) та Анни Семираз (3А клас).
Малювання – це дар, який потрібно розвивати і вдосконалювати. Для того, щоб створити чудовий образ тієї чи іншої картини, необхідно велике натхнення. Дитячі малюнки завжди особливі, Діанині – особливі вдвічі. Її таланту могли б позаздрити чимало митців удвічі-втричі старших. Адже у свої чотирнадцять дівчина творить картини, які не сприймаєш як дитячі. Вона малює, як дихає – природно і легко, навіть над цим не задумуючись. Вміння схопити і правильно передати тіні, ракурси, відчути колір – цього всього її і вчити не потрібно, усе це у ній вже є.
Не меншої уваги заслуговують роботи Анни Семираз, учениці третього класу. За словами дівчинки, малюнок – це її захоплення. Вона зображає те, що бачить, те, на що її надихають рідні та близькі їй люди. Окрім цього, Анна любить відображати на папері свої дитячі мрії та сподівання. Маємо надію, що у майбутньому вона зуміє втілити у реальність всі свої задуми.
 
Мар'яна Тарнавська
педагог-організатор,
керівник проекту

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