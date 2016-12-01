Великоднє свято

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:39

Великдень – це свято, коли вся сім’я збирається разом та вітає один одного. То ж і в ДНЗ № 7 «Веселка» об’єдналась і веселилась велика дружна родина.

Діти ознайомилися з народними традиціями та обрядами українського народу, пов’язаними з Великоднем.

Захід пройшов в урочистій атмосфері, діти та їх наставники були одягнені в українські вишиванки. Різнобарвні крашанки та писанки, веселий дитячий сміх, аплодисменти юним артистам – всього було вдосталь у музичному залі дитсадка.

Емоційно та виразно вихованці групи «Мак» розповідали вірші, співали веснянок і гаївок.

Дітлахи не лише дізналися багато про це весняне свято, але й брали участь у музичних танцювальних композиціях, співали пісні до Великодня, пригощалися подарованими крашанками.

Підготували та провели святкове дійство музичний керівник Г. М. Грабельська, вихователі О. І. Максимів та Н. Я. Рибка.