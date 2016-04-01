Випуск інструкторів бойової підготовки

nus.in.ua, 21 квітня 2017, 16:16

Минулого тижня у Навчальному центрі Національної гвардії України відбулись урочисті заходи з нагоди закінчення навчального періоду та випуску інструкторів бойової підготовки другого рівня.

Церемонія випуску проводилась на території музею-заповідника «Золочівський замок» за участю представників офісу оборонного співробітництва посольства США.

Заходи розпочались із вшанування хвилиною мовчання побратимів, що віддали своє життя, відстоюючи незалежність та цілісність Батьківщини на східних рубежах нашої держави.

Начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Олег Гарчу звернувся до особового складу: «Завдання Навчального центру здійснювати підготовку професійних інструкторів. На сьогоднішній день ви набули знання та навички, які будете передавати у своїх військових частинах. Ви перш за все це – компетентність, це відповідальність, мужність. Від імені командування Національної гвардії України, Військової Ради вітаю вас із цим незабутнім у вашому житті днем».

Після оголошення наказу про затвердження результатів іспитів кращим інструкторам вручили грамоти.

З успішним завершенням навчання привітав інструкторів міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Дозвольте мені від громади міста Золочева, депутатського корпусу та виконавчого комітету, від себе особисто привітати вас із завершенням навчального періоду. Коли росіяни захопили Крим, сфальшували референдум, коли розпочали війну на Сході нашої держави, я згадав нашу історію, окупацію Галичини у 1939 році. Тоді також сфальшували референдум, а потім розпочали зачистку, кривавий терор проти українського народу. Лишень у стінах цього замку напередодні Другої світової війни знищили 648 кращих синів і дочок українського народу. Це страшна плата за те, що ми пустили чужинця до рідної хати, за те, що не мали своїх військових, котрі б захистили український народ. Нещодавно я був у Дубно у різьбяра Миколи Бондарчука. Він вирізьбив скульптуру – два бобри вигризають автомат, а внизу напис: «Хочеш миру, готуйся до війни». Війна. Це страшне слово вкоренилось у нашому побуті і стало частиною нас. Ми розуміємо, що в основному можемо покладатись тільки на себе. А ще розуміємо, що не маємо права бути пацифістами, бо це завершиться ще більшою трагедією для українського народу, як колись. Я переконаний, що якщо ми будемо озброєні добрими знаннями ведення війни, то в нас можна буде багато чого забрати, тільки цих знань не забереш, а значить, не забереш перемоги і ми переможемо обов‘язково. Я знаю, що в житті перемагає лише той, хто переміг сам себе, свій страх, свою лінь і свою невпевненість. Дорогі воїни, зичу вам великої перемоги! Слава українському народові! Слава українському війську! Слава Україні!

До привітальних слів приєдналися керівник апарату Золочівської РДА Галина Семчишин, а також ветеран Навчального центру підполковник у відставці Василь Семенко.

Від духовенства Золочівщини з Божим благословенням звернулись військові капелани отці Андрій Кулицький та Юрій Галабуда.

