nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:37

Коли б мене попросили лаконічно схарактеризувати те, як пройшов вечір «Славетні жінки України», я відповіла б словом, підслуханим у молоді: «Атмосферно». Справді, атмосфера, яка панувала в актовій залі ліцею, була особливою. Сяйво свічок, аромат запашної кави, натхненні обличчя однодумців… Здавалося, усе в цей вечір було оповите якимось незвичайним, небуденним настроєм. Та й актову залу годі було впізнати. Стараннями організаторів свята вона перетворилася на студію-кав’ярню. Зі стін на гостей дивилися портрети відомих українок; старі театральні афіші, живописні полотна, розкішно вбрані манекени, старовинні канделябри, музичні ноти і зачитані до дір томики поезії – усе це було не лише елементом декору, а немовби учасником дійства.

Але головними дійовими особами були, звичайно ж, саме вони – славетні жінки України. Слухаючи розповіді про них, переглядаючи цікаві сюжети, гості відчували їх незриму присутність. Після кожної з п’яти рубрик, які підготували ліцеїстки групи Е-3 Яна Дутчак, Настя Левкун, Софія Ханачівська, Іра Рип’янчин і Каріна Бокшо («Жінка – Слово», Жінка – Історія», «Жінка – Голос», «Жінка – Театр» і «Жінка – Художній образ»), гості заходу мали нагоду обмінятися враженнями, взяти участь у дискусії. Приємним доповненням стали художні номери: Таня Боднар декламувала поезію, Ліля Ковалик читала авторський вірш, Катя Чуха виконала українську пісню. Особливими гостями вечора стали випускниці 2014 року Валерія Гавара і Юля Шемечко, адже саме вони і їх одногрупниці були творцями перших двох частин проекту. Героями сюжетів були відомі українки, життя і діяльність яких у різний час були вкарбовані золотими літерами в історію нашої землі. Сувора княгиня Ольга, непокірна Роксолана, легендарна Маруся Чурай; золоті голоси України Соломія Крушельницька, Діана Петриненко, Квітка Цісик; дивовижні актриси Марія Заньковецька, Наталія Ужвій, Ада Роговцева; геніальні поетеси Леся Українка, Олена Теліга і Ліна Костенко; майстри пензля минулого і сьогодення Катерина Білокур, Алла Горська і Євгенія Гапчинська… Які різні долі у цих непересічних жінок! Але безсумнівним є те спільне, що об’єднує їх, – талант і любов до України.

Під час обговорення гості зустрічі зійшлися на тому, що не варто шукати кумирів поза межами рідної землі. Наш край щедрий на таланти, треба лише мати бажання їх відкривати.

Проект «Силуети успіху» триває. Він потрібен тим, кому притаманні пошук, творчість, любов до мистецтва. Хочеться сказати словами нашої геніальної сучасниці, поетеси Ліни Василівни Костенко: «…не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте безкоштовне не сто ерзаців у собі».



Наталія Ковалик,

учитель української літератури ЗЕЛ, керівник проекту «Силуети успіху»

P.S. Висловлюю щиру подяку усім, хто долучився до організації та проведення заходу.

