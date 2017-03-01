Вдячна за підтримку і віру

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:36

З 24–26 березня у Львові відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Golden lion», участь у якому взяли 3129 учасників з Болгарії, Білорусі, Молдови, США, Польщі, Румунії, Києва, Одеси, Харкова та інші.

Серед учасників і співачка Тетяна Козловська (музична агенція «Львів‘яни»), яка представляла Львів у номінації «Вокальне мистецтво», «Естрадний вокал», категорія «Професіонали+».

Оцінювало конкурс журі: М. Орловський – голова журі – директор продюсерського центру Григорія Чапкіса, регіональний представник в Україні Європейської фестивально-концертної Ліги (Київ); О. Лішанський – керівник телевізійної студії, директор творчого табору «ВМЕСТЕ» (Болгарія); Л. Корнєєва – виконавиця, учасниця телепроектів: «Шанс», фіналіст Національного відбору «Євробачення 2013»; М. Лейбук – суддя асоціації естрадного танцю України, тренер переможців і призерів чемпіонатів і кубків світу з шоу-програмами, організатор міжнародних фестивалів-конкурсів;В. Нечитайло – президент міжнародних фестивалів-конкурсів, голова МГО «Європейська молодіжна ліга».

Тетяна Козловська:

– Щиро дякую музичній агенції «Львів‘яни» за довіру представляти місто Львів у номінації «Вокальне мистецтво», «Естрадний вокал», категорія «Професіонали+». Приємно, що участь моя була недаремною. У перший (відбірковий день конкурсу) професійне журі одноголосно дали 10 балів за кожен номер та відзначили як «високопрофесійну». Я вдячна своїм рідним та друзям за підтримку, за надію та віру в себе, і в свої майбутні успіхи!

Окрім почесного титулу – Лауреата І ступеня Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Golden lion», Тетяні подарували запрошення в зірковий табір та грошовий приз–сертифікат для подальшої участі у конкурсі, який відбудеться цьогоріч в Болгарії.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА