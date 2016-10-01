Невичерпне джерело вірності обов'язку і традиціям старших поколінь

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:35

Ратний подвиг у всі часи на високому моральному постаменті вінчає собою кращі якості людини-громадянина, патріота. І в наш час, насичений гострими подіями,не вичерпалися вірність обов’язку і традиціям старших поколінь.

Напередодні відзначення третьої річниці з Дня створення Національної гвардії України у Навчальному центрі Національної гвардії України відбувся День відкритих дверей. У гості до військовослужбовців завітало більше півтисячі учнів та студентів не лише Золочівського, а й Радехівського району. Гості переглянули фільм про Навчальний центр та відвідали кімнату Бойової слави.

Також в цей день усі мали змогу ознайомитись із зразками новітньої військової техніки, стрілецької зброї та спеціальних засобів на плацу. Не лише хлопці, а й дівчата могли сісти за кермо автомобіля чи бронемашини, потримати в руках автомат та пістолет, одягнути на себе спецзасоби.

Під час екскурсії навчальними класами гості ознайомились із комплексним тренажером екіпажів БТР-4Е, бойовим модулем БМ-7 (Парус), учбово-діючим тренажером БТР-60ПБ та автомобільним тренажером підготовки водіїв вантажного автомобіля КРАЗ. І навіть повправлялись у стрільбі в мультимедійному тирі.

Нацгвардійці залюбки ділилися своїми знаннями та запрошували до служби в лавах Національної гвардії України в майбутньому.

Заступник начальника Навчального центру Національної гвардії України по роботі з особовим складом, полковник Володимир Удовиченко, переконаний, що військово-патріотичне виховання має надзвичайно важливе значення та вплив на молодь. На його думку, саме шкільний вік є сприятливим періодом для розвитку патріотичних почуттів. На таких заходах учні мають змогу відчути себе на якусь мить військовими, задавати питання та отримувати відповіді, і найголовніше – пізнавально проводити час зі своїми захисниками.

І справді, учнів молодших класів переповнювали емоції і вони ще довго ділились враженнями один з одним, адже вони вперше ознайомились з військовою технікою, з побутом військовослужбовців та щоденним солдатським життям.

Атмосферу свята підсилював військовий оркестр Навчального центру, який виконував патріотичні пісні.

А скільки було вражень у школярів та студентів, коли вони на власні очі побачили дресирування собак! На завершення гості щиро подякували гвардійцям за цікавий та корисний день із захисниками України.

Заходи з нагоди відзначення Дня Національної гвардії України продовжились у районному Народному домі.

Привітав військовослужбовців від імені командування Навчального центру начальник Навчального центру Національної гвардії України, полковник Михайло Кулик:

– Шановні бойові друзі! Прийміть найщиріші привітання з нагоди чергової річниці з дня створення Національної гвардії України. Бажаю нам всім швидшої перемоги над ворогом, успіхів, добра, благополуччя. Дякую нашим ветеранам, котрі постійно залишаються з нами в строю. Дякую кожному з вас, хто в тяжкий для держави час не побоявся прийти до військкоматів, прийти до військових частин, одягнути військову форму і готовий стати на захист нашої держави.

Привітати тих, хто служить українському народові, боронить українську державу від агресора та забезпечує порядок у повсякденному житті завітали священнослужителі, заступник міського голови Золочева Василь Гавришків, керівник апарату райдержадміністрації Галина Семчишин, керівник військової частини Польова пошта В-3948, полковник Юрій Примаченко, підприємець Роман Бойко та інші.

Наказом головнокомандувача Національної гвардії України за бездоганну службу та відданість військовій присязі нагороджено грамотою підполковника Петра Душенчука, подякою – майора Володимира Чорного, медаллю «Ветеран служби» – полковника медичної служби Юрія Ковалика, медаллю «20 років сумлінної служби» – підполковника Василя Рожелюка, підполковника Володимира Романишина, майора Анатолія Романюка, майора Василя Самохвалова, старшого лейтенанта Володимира Васечка. Також присвоєно чергові військові звання підполковника – Віктору Барабашу, старшини – Володимиру Маслянці.

За сумлінне виконання службових обов‘язків, зміцнення законності та правопорядку та з нагоди Дня Національної гвардії України подякою голови облдержадміністрації відзначено начальника Навчального центру Національної гвардії України, полковника Михайла Кулика.

Подякою Золочівської районної ради та райдержадміністрації відзначено заступника начальника Навчального центру Національної гвардії України по роботі з особовим складом, полковника Володимира Удовиченка, грамотами – майора, першого заступника командира БЗНП – начальника штабу Навчального центру Богдана Стебницького; капітана, командира комендантської роти БЗНП – Навчального центру Романа Лехмінку; прапорщика, начальника учбово-тренувального тренажера 4 навчального батальйону Навчального центру Національної гвардії України Сергія Лернікова. Урочистості продовжувались святковим концертом за участю військовослужбовців Навчального центру, військового оркестру та вокального ансамблю «Пори року».

Військовослужбовці дивували глядачів не лише чудовим виконанням патріотичних пісень, а й власними віршами, гумором. З захопленням спостерігали глядачі за легкоатлетичним батлом, що демонстрував силу і міць українських воїнів.

Читачі нашого часопису також приєднуються до всіх привітань, які прозвучали на адресу військовослужбовців Навчального центру Національної гвардії України. Ми щиро дякуємо усім військовослужбовцям за те, що в тяжкий для України час присягнули на вірність українському народові і вірні цій священній Присязі. Ми разом з ними радіємо, разом з ними сумуємо, ми молимось за них. Нашими військовими гордяться дорослі, з них беруть приклад діти.

Бажаємо перемоги над ворогом та мирного неба над головою.







