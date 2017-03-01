Дякуємо вам за працю

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:53

Викинута макулатура розкладеться через 3 роки, залізні банки – через 10. Викинуті будь-де пластикові пляшки або ж поліетиленові пакети самостійно «зникнуть» аж через 200 років. І тільки уявіть, у яке сміттєзвалище перетворилося б будь-яке місто нашої країни, якби не працівники комунального господарства. І поки місто ще спить, подорожуючи у снах казковими країнами, вони вправно працюють, щоб ми ходили чистими вулицями, щоб діти розважались на прибраних майданчиках.

Безсумнівно, це важка і трудомістка праця, тому хочеться лиш подякувати тим, хто робить наше місто кращим.

Слова привітання та подяки з нагоди святкування Дня працівника комунального господарства і побутового обслуговування населення висловив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

«Уявити будь-яке місто без якісного надання Вами послуг – неможливо. Адже що таке місто без належного водопостачання, теплопостачання, без готельного бізнесу, без вчасно прибраних вулиць?! Докладаючи свої зусилля і велику працю в цей повсякденний подвиг, ви робите Золочів кращим. Багато покладено на Ваші плечі і сьогодні, в значній мірі, наше місто залежить від Вас. Тому щиро вітаю Вас із професійним святом, зичу міцного здоров’я, миру та спокою Вам і Вашим родинам!»

«Від Вас залежить лице міста. У яке б місто ви не завітали, комунальні служби говорять самі про себе. Коли у місті прибрано, чисто, а квіткові «килими» прикрашають не лише центр міста – це говорить про порядність наших комунальних служб. Хочу побажати Вам міцного здоров’я, щастя і добробуту. Дякую Вам за Вашу роботу!», – приєднався до побажань історик, депутат міської ради двох скликань Володимир Сивак.

Після привітань заступники міського голови Богдан Рибаха та секретар міської ради Олег Сидорович вручили присутнім грамоти та квіти. А далі розпочався святковий концерт.

Для винуватців свята виступили Володимир Сивак із піснею «Люблю», а також виконав у дуеті з керівником народного вокально-інструментального ансамблю «Зорепад» Ігорем Войтовичем пісню «На щастя, на здоров’я, на многії літа». Усіх присутніх привітала піснями Анна Богачевська, виконавши композиції «Ой, у вишневому саду» і «Ой, люблю Гриця молодця». На завершення Анна заспівала пісню «Ми українці», яку радо підспівували всі присутні. І от на такій позитивній ноті завершилось вітання для всіх тих, хто старається Золочів зробити кращим, тому хочеться Вам побажати: "Миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги. На довгих стежках Вашої ниви Будьте здорові, будьте щасливі!"



Мар'яна БОЙКО