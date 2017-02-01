nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:40

Не виникає сумніву, що мистецтво посідає важливу роль у житті людей, адже є однією із форм суспільної свідомості та духовної культури людства, своєрідним засобом осмислення реальності. А реальність буває дуже різною: від світлих барв дружби, любові, миру, до чорноти горя втрат, смерті…

«Як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа?», – писала Ліна Костенко. Якщо народ не проговорить свою проблему, то вона повернеться до нього колесом історії, казала Оксана Забужко. Маємо багато тем до обговорення: голодомор, репресії, конфлікт ментальностей, як наслідок – сучасна війна на Сході України. А загалом, це проблема нашої національної самоідентифікації, самостверження, самоповаги.

21 березня, коли увесь світ відзначає День поезії, у Золочівському НВК було проведено традиційний поетичний конкурс.Цьогоріч – конкурс патріотичної поезії.

На початку глядачі прослухали пісню Сестер Тельнюк (на слова Оксани Забужко) «Рядок з автобіографії», а учні розповіли про людей, які своїм талантом та працею прославили Україну, формували народ.

Звертаючись до учасників та глядачів, директор «Школи радості», Я. Д. Сухецька, закликалаусіх бути гідними нащадками славних предків та запалила символічну свічку поезії. Далі було представлено журі, до складу якого входили заступник з виховної роботи О. П. Фелештин і найактивніші просвітянки пані Христина Присяжна і пані Іванна Коваль.

Сам конкурс відбувся в двох категоріях: 1-4 класи та 5-9 класи. Цього року учні читали патріотичну поезію класиків, сучасників, а також власну. Підібрати вірші і розставити акценти допомогла учням учитель української та зарубіжної літератури І. Р. Головко.

Згадували події Майдану; співпереживали із тими, хто воюють і тими, хто живе на лінії вогню; стверджувалися як патріоти.

Такі заходи, де поєднується минуле і сучасне, допомагають дітям (та й дорослим) усвідомлювати, що ми справді багатовіковий народ, і що майбутнє наше може бути і буде світлим та славним.

Пишаймося, що ми велика нація – українці!





Ольга Захарчук