Неповторний світ поезії

nus.in.ua, 2 лютого 2017, 17:14

Як часто можемо ми втекти від рутинних справ, зупинитися на годинку та насолоджуватися святковою атмосферою, надихнутися мистецтвом?

У вівторок, 31 січня 2017 року, гості, вчителі та учні Золочівського економічного ліцею мали змогу поринути у чарівний світ творчості. У стінах ліцею відбувся традиційний Вечір читання зарубіжної поезії.

Важливими гостями свята були випускники попередніх років. Колишні переможці, як-от: Марія Дутко, Олена Гематудінова, Ірина Труш та Надія Прокопюк – мали унікальну нагоду оцінювати виступи юних учасників. Головою журі був директор ліцею Андрій Володимирович Заброцький, а незмінним організатором та ідейним натхненником – учитель зарубіжної літератури Іван Іванович Бондаренко. Відповідальними за проведення конкурсу були десятикласники, які підготували сценарій і провели захід.

Прийняти важливе рішення було доволі складно: кожен із учасників чарував по-своєму, намагаючись передати свої емоції, почуття та достукатись до сердець слухачів, а поезія звучала різними мовами: українською, російською, англійською, польською, німецькою. Учасники читали безсмертні твори Шекспіра, Петрарки, Омара Хайяма, Марини Цвєтаєвої, Белли Ахмадуліної…

Хвилюючими були моменти очікування оголошення результатів. За виразне читання зарубіжної поезії іноземною мовою нагороди отримали Каріна Бокшо, Лілія Ковалик та Анастасія Левкун; за виразне читання зарубіжної поезії українською мовою – Тетяна Боднар, Віталіна Мацега, Соломія Синюшкович. Приз глядацьких симпатій дістався Каріні Бокшо, а нагороди від ліцеїстів отримали Курило Катерина та Бокшо Каріна.

Випускники-судді поділилися особистими враженнями про захід та сьогоднішній ліцей. Усі присутні пересвідчились у тому, що ліцей єднає серця, а його неповторний дух залишається у пам’яті назавжди.

Цьогоріч перші випускники святкуватимуть 20 років після закінчення свого навчання у нашому закладі. Нагадаємо, що 4 лютого 2017 року відбудеться Вечір зустрічі випускників Золочівського економічного ліцею.

Юлія Лапсюк, ліцеїстка групи Е-2



Фото Анастасії ДОМАРЕЦЬКОЇ