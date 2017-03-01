Депутати районної ради за бЛокування ОРДЛО

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:25

21 березня відбулась позачергова сесія Золочівської районної ради, ініційована політичними партіями «Об‘єднання "Самопоміч», «Громадянська позиція», ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Народний контроль», «Укроп» з вимогою звернутись до Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України з приводу ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій.

Депутати підтримали звернення, яке було вже прийняте Львівською обласною радою. Голова райдержадміністрації Володимир Недзельський висловив думку про те, що звернення з приводу блокади ОРДЛО вже неактуальне, оскільки РНБО підтримала вже блокаду та запропонував зняти питання з порядку денного. Однак, депутати не підтримали цієї пропозиції. Голова фракції «Громадянська позиція» Віктор ОЛІЙНИК, який більше півтора року безпосередньо перебував у зоні проведення бойових дій на Сході України, і знає не зі слів, що таке війна, закликав депутатів підтримати блокаду окупованих територій:

– Я вважаю що залізнична блокада окупованих територій свою місію виконала. Вона винесла на поверхню дуже багато. Тепер вже кожна людина знає про Ротердам+, знає як працювала влада, хто заробляє на війні і смертях українських героїв. До цього вже було два рішення РНБО. Перше стосувалось того, щоб знайти інші країни, регіони, звідки б можна було постачати вугілля в Україну. В другому рішенні йшлось про перепрофілювання ТЕС під інші марки вугілля, щоб ми були енергетично незалежними. Однак за ці три роки рішення так і не виконані. І коли блокада пролила світло на всю діяльність, яка велась через окуповані території, РНБО приймає поспішно чергове рішення про тимчасову блокаду… Давайте не будемо самі себе обманювати. Це звернення таки потрібне.

Також депутати прийняли звернення щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення; щодо недопустимості скасування мораторію на експорт необробленої деревини та щодо несанкціонованого вивезення сміття зі Львова.

Депутат Михайло ГЕТЬМАНЧИК, ПП «Об‘єднання «Самопоміч» виступив із заявою фракції щодо звільнення Львова із сміттєвої блокади:

– Через тиск з боку державних структур власник приватного полігону твердих побутових відходів (ТВП) у Донецькій області розірвав угоду з Львівською мерією про прийом міського сміття. Це був останній полігон ТПВ, який досі приймав львівське сміття. Раніше доступ повністю закрила Львівська область, згодом всі інші області. Сьогодні влада блокує вивезення сміття зі Львова. А якщо у Житомирі чи Вінниці завалиться сміттєзвалище, то ми отримаємо одне стихійне сміттєзвалище по всій Україні. Держава насамперед має дбати про людей. А не топити львів'ян у смітті. Львів то не лише Садовий, це люди. Львів – це мільйон львів‘ян. Унеможливити вивезення ТПВ зі Львова будь-куди, навіть за гроші – це ганьба, політичний тиск за позицію.

Питання сміття повинно вирішуватись на рівні держави. Як у Європі, про яку всі так гарно говорять. Сьогодні, не дай Боже, станеться лихо в котрійсь з інших областей і Україною мандруватиме житомирське, вінницьке, полтавське сміття. Що тоді? Маємо розуміти, що не Садовому шкодять, а своїми політичними іграми «топлять» місто, що є українським у всіх вимірах, і львів’ян, котрі бережуть саме цю «українськість».

Голосували депутати також і про забезпечення співфінансування мікропроектів та про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2017 рік. Голова фракції «Об‘єднання Самопоміч» Леся Горгота звернулась із заявою з приводу тиску на депутатів.



Назар ПАСТЕРНАК

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