З кожним кроком вперед опір збільшується

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:26

У Києві 11–12 березня відбувся ХІ з’їзд політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». На з’їзд зібралося майже 300 делегатів зі всієї України.

У перший день роботи з‘їзду делегати обговорювали ключові напрямки розвитку української держави. Голова фракції «Об‘єднання «Самопоміч» у Верховній раді України Олег Березюк зазначив, що завданням Парламенту є прийняття законів на користь українців. Українці мають відчувати себе господарями на своїй українській землі.

Згодом до учасників приєднався лідер партії Андрій Садовий, який в цей день зустрівся з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Після цього йому надійшла пропозиція зустрічі з Президентом України Петром Порошенко в його Адміністрації. Деталі цієї зустрічі Андрій Садовий розповів учасникам з’їзду.

– Я розмовляв з Аваковим. Коли ми були у Авакова, міністр повідомив, що Президент знає про нашу зустріч і запрошує мене на чай. Це було спонтанне запрошення, – розповів Андрій Іванович.

Однією з тем була торгова блокада окупованого Донбасу. За словами Садового, кожен з учасників розмови, крім Арсена Авакова, висловив своє бачення ситуації і що слід робити.

– Ми достатньо довго говорили на різні теми, розмова була дуже непроста. Моє перше питання було про наших вояків, волонтерів, які перебувають у полоні, якїх визволяти. Президент дав своє розуміння, він бачить цей складний процес. Моя позиція проста – якщо треба поміняти на наших хлопців 100-200-300-400-500-600, треба міняти! Треба визволити всіх українців, які опинилися в біді. Президент висловив своє бачення. Також ми говорили про блокаду, звучало прізвище Семенченка, Соболєва, Пастуха, він аргументував, що і як треба робити. Я маю своє розуміння з цього приводу.

Розмова була дуже важка, Аваков здебільшого слухав.

ХІ з’їзд політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», прийняв резолюцію, в якій оголосив свої вимоги до влади. «Усвідомлюючи, що Україна стоїть перед загрозою колонізації з боку Росії, «Самопоміч» вважає, що єдиний шлях для збереження української державності – це опір колонізації. У зв’язку з цим, «Самопоміч» вимагає від Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України: прийняти закон про тимчасово окуповану територію України; відмовитися від тоталітарної практики руйнування місцевого самоврядування, повернути і розвивати фінансову спроможність українських громад; запобігти подальшому відтворенню політичної корупції, гарантувати відповідальність за політичну корупцію та незаконне збагачення», – йдеться в резолюції. (Повний текст резолюції читайте на 2 стор.)

«Самопоміч» вбачає такі шляхи: «торгова блокада» окупованих територій; ухвалення нового закону про вибори до Верховної Ради України на пропорційній основі з відкритими списками; ухвалення закону про антикорупційний суд; встановлення вимоги для кожного політика, чиновника, судді пояснити походження свого майна.

Депутати закликали владу «відмовитися від тоталітарної практики руйнування місцевого самоврядування, повернути і розвивати фінансову спроможність українських громад», а також «запобігти подальшому відтворенню політичної корупції, гарантувати відповідальність за політичну корупцію та незаконне збагачення».

Досягти цього можна, зокрема, шляхом ухвалення нового закону про вибори до Верховної Ради України на пропорційній основі з відкритими списками; ухвалення закону про антикорупційний суд та встановлення вимоги для кожного політика, чиновника, судді пояснити походження свого майна.

У своєму виступі лідер партії Андрій Садовий окреслив основні принципи розвитку держави, закликав кожного українця до єдності:

– Країна бореться за своє право на свободу. Життя в такій країні сповнене труднощів, болю, поту і крові, щоденного випробування сили духу… Лінь і слабкість в таких обставинах означають поразку. Повна самовіддача і готовність стати плечем-до-плеча з побратимом приведуть до перемоги…

Я знаю, що нас попереду чекають важка праця і непроста боротьба. Знаю, що не всі знайдуть в собі сили пройти її до кінця і залишаться лише ті, хто знайде в цьому сенс життя. Знаю, бо кожен день сам веду свою власну боротьбу. З кожним кроком вперед опір збільшується, тиск посилюється, виклики зростають.

Але лише в такій боротьбі і в таких обставинах будуються справжні перемоги, люди стають вільними, а країни – щасливими. І нехай нам в цьому допоможе Бог. (Повний текст на 2 стор.)

На вечір інформаційні ресурси рясніли заголовками «Садовий виголосив президентську промову», «Садовий розповів, про що спілкувався з Порошенком і Аваковим», «Садовий наполягає на евакуації українців із Донбасу»…

Значно драматичніше розвивались події на ранок понеділка 13 березня. Відбувся силовий розгін Торецького редуту блокади та незаконне затримання 46 людей, що стало свідченням того, що влада України працює в інтересах окупанта, захищаючи кривавий бізнес та принижуючи ветеранів, які відстояли країну в 2014 році. У повідомленнях йшлося про побиття з особливою жорстокістю ветеранів АТО.

Україною покотилась хвиля протестів. Активісти не лише «Об’єднання Самопоміч», а й інших демократичних сил вимагали негайних скликань позачергових сесій, щоб звертнутись до Президента та Кабінету міністрів України з вимогою негайного припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями та звільнення усіх учасників блокади, які були затримані.

Золочівська районна організація «Об‘єднання Самопоміч» також звернулась до Золочівської районної ради з такою вимогою. Вимагають провести позачергову сесію і «Громадянська позиція» та «Батьківщина».

Однак, як виявилось, станом на учорашній вечір депутати від інших демократичних сил не вважали за необхідне ініціювати скликання позачергової сесії і підтримати учасників війни за незалежність. А так багато декларували…

Позачергову сесію Золочівської міської ради призначено на п'ятницю.

А тим часом у Вінниці активісти палили шини під СБУ, в Яготині заблокували логістичний центр корпорації «Рошен». У Львові всю ніч спілкувались з головою ЛОДА Олегом Синюткою. У нічній зустрічі за участю керівника обласної поліції Валерія Середи та начальника управління СБУ у Львівські області Віктора Андрейчука, львівські активісти висунули низку вимог... Голова ОДА обіцяв передати їхні вимоги Президенту. Ініціативу фракції "Об‘єднання Самопоміч» у Львівській обласній раді провести позачергову сесію підтримали ВО «Свобода»,«Народний контроль» та «Укроп», відтак на сьогодні скликано сесію. А тим часом у Києві силовики охороняють магазин «Рошен» (той, що навпроти Бесарабського ринку).

До вечора 14 березня ситуація лише загострювалась, окремі ради встигли провести позачергові сесії. «Українська правда» публікує матеріал «АП дала вказівку критикувати Садового і хвалити Порошенка за закон», в якому йдеться: «Адміністрація президента розіслала темники депутатам БПП, які стосуються, зокрема, законопроекту президента про подвійне громадянство, діяльності російських банків в Україні та блокади Донбасу». Також Адміністрація Президента пропонує критикувати мера Львова Андрія Садового.

У середу, 15 березня, віце-спікер Парламенту Оксана Сироїд вимушена була закрити ранкове засідання Верховної Ради у зв'язку з тим, що до зали засідань незаконно проникли представники органів правопорядку і захопили парламентську трибуну. Так відбулося несанкціоноване захоплення трибуни в парламенті людьми у військовій формі, яких без дозволу головуючого провели депутати від Народного Фронту та БПП. Потім Ігор Гринів самовільно ввімкнув мікрофон спікера і оголосив якісь «збори народних депутатів». Окремі політики назвали це спробою перевороту.

Впродовж двох днів на Майдані Незалежності у Києві відбуваються акції протесту. Українці вкотре демонструють, що ми нація сильних людей. Золочів'яни, зокрема, представники «Народного контролю» теж там (див. фото).

Президент України скликає екстренне засідання РНБО. Стає зрозумілим, здолати блокаду не вдалось. Довелось очолювати процес. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Окрім того, влада звинувачує політичних опонентів у розхитуванні ситуації. Рішення РНБО щодо ОРДЛО дуже подібне до того, що стосувалось блокади адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Народний депутат Єгор Соболєв написав на своїй сторінці у Фейсбук: «Наша партія і фракція виступала проти торгівлі з окупованими територіями, вважаючи, що ця торгівля дає силу ворогу для нових нападів на наші землі та людей і через корупцію руйнує здатність української держави оборонятися: через корупцію у Збройних силах, СБУ, керівництві країни, яке прикривало цю торгівлю.

Ми дуже вдячні людям, які в умовах панування клептократії, паралічу української держави вийшли на рейки і нарешті спонукали найвищі державні інституції виконувати свої завдання з оборони України».

Ми зараз бачимо таке саме перевдягання в форму нової української поліції та Національної гвардії.

Причому повністю погоджуюся, що кожен парламентарій України має діяти в інтересах людей з дотриманням всіх стандартів етики і демократії».

Як розгортатимуться події надалі невідомо. Однак очевидним є те, що Революція Гідності у нашій державі триває.



