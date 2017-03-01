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Книга – для друга

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:29
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Книга – для друга

21 лютого у Міжнародний день рідної мови стартував соціальний проект «Книга для друга». Акцію організовала ГО «Асоціація учасників Антитерористичної операції Львівщини» з метою забезпечення шкіл Луганської та Донецької областей україномовною літературою. Велика кількість шкіл, що розташовані  у зоні проведення АТО мають гостру потребу у матеріально-технічному забезпеченні, в тому числі книжками та підручниками українською мовою.
Ініціатор акції, керуючий справами громадської організації «Асоціація учасників АТО Львівщини» Тарас Маслянка звернувся до золочівської громади з проханням приєднатись до акції.
Акцію підтримала Золочівська міська рада. Як розповів депутат Золочівської міської ради Тарас КУЙБІДА:
– Золочівська міська рада задекларувала свою підтримку акції, адже кожен з нас повинен розуміти сьогодні роль українського слова, української мови, української книги у державотворчих процесах, які відбуваються в Україні. Думаю, що до цієї акції активно долучаться мої колеги по депутатському корпусу. Також звернемось до навчальних закладів з проханням підтримати.
Наші діти не відчувають дефіциту в українській книжці. Діти на окупованій території мають вивчати українську мову, пізнавати українську культуру так само, як і тут на Західній Україні.
Михайло РУДИЙ, депутат Золочівської міської ради, заступник директора Золочівського коледжу ЛНАУ:
– Споконвіку книга – джерело мудрості, місток, що єднає покоління та народи. Студенти та викладачі Відокремленого структурного підрозділу Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» з радістю приєдналися до проекту «Книга для друга», для того, щоб підкреслити солідарність молоді Золочівщини з школярами Луганської та Донецької областей, зміцнити дружні стосунки і показати приклад усій Україні, що ми небайдужі доситуації на сході, та майбутнього нашої держави. Наші «східні побратими» повинні читати українські книги, оскільки, читаючи українське людина починає мислити українською… Тільки в єдності духу і думки ми зможемо подолати усі труднощі та побудувати сильну, незалежну державу.  
Акцію також підтримав Золочівський економічний ліцей. Ліцеїсти охоче підтримають своїх ровесників з Луганської та Донецької областей.
Також книги можна принести у редакцію часопису «Наша українська справа»  (м. Золочів, вул. Героїв УПА, 8 тел. 097-9096622) чи в громадську приймальню «Об‘єднання Самопоміч»  (м. Золочів, вул. Феньвеші, 1, тел. 068-2749233).

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