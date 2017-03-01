Рідну мову вивчаємо з дитинства

nus.in.ua, 10 березня 2017, 11:12

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!

Тарас Шевченко



Оксана Стасюк, вихователь

Рідна мова – жива душа народу, невмируще джерело, з якого наш народ черпає силу, розум, знання й пам'ять родоводу. А слово – це віконце, через яке ми сприймаємо й пізнаємо навколишній світ. Добре знати мову, вміти користуватися нею – гордість для кожного українця, особливо маленького.Міжнародний день рідної мови і Міжнародний день материнської мови відзначають щороку 21 лютого, починаючи із 2000 року. Цьогоріч цим днем почався Тиждень рідної мови у ДНЗ № 7 «Веселка». Цікаві та змістовні заходи відбулися під гаслом «Ми українці – велика родина, мова і пісня у нас солов’їна».Вихователі усіх вікових груп провели цикл занять за темами: «Слава Україні – героям слава!», «Ми любимо нашу українську мову», «Українські письменники – дітям», «Українці ми маленькі».Традицією садочка є відвідування вихователями з дітьми 21 лютого міні-музею «Герої Небесної сотні». У цей день тут проводяться змістовні бесіди, запалюється свічечка, вшановується пам'ять про загиблих хвилиною мовчання.Вчити і виховувати маленьких дошкільнят – дуже копітка та виснажлива праця. Вона потребує вміння, знань, терпеливості, мудрості. Конкурс «Юні декламатори», у якому брали участь дітки з дворічного віку, став підсумком роботи педагогів по навчанню рідної мови за І півріччя навчального року.До проведення Тижня рідної мови були залучені батьки наших вихованців. З їх активною допомогою у кожній групі організовано виставки світлин «З чого починається Батьківщина», спільних з дітьми робіт «Герої не вмирають», дитячих малюнків «Рідна мова у малюнках». Стала національною прикрасою фойє дошкільного закладу виставка-конкурс ляльок у національному вбранні. З підручних матеріалів мами і бабусі зуміли відтворити історію української іграшки, починаючи від ляльки-жованки, ляльки-мотанки і до красуні на високих підборах в сучасній вишиванці.Збагатити свій методичний потенціал і показати рівень володіння ІКТ педагоги змогли під час створення та демонстрації презентацій про оформлення національного куточка та стан національно-патріотичного виховання у кожній віковій групі.Завершився Тиждень Всеукраїнським флеш-мобом у відеохостингу YouTube по читанню віршів українською мовою, який розпочали студенти прифронтової станиці Луганської. Естафету передано Золочівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 імені М. Шашкевича.Основна мета усіх заходів, що відбулися у Тиждень рідної мови, показати її велич, красу і багатство, виховувати любов до рідного міста, бажання вивчати і знати українську мову. Лише у тісній співпраці з родинами наших вихованців можна реалізувати одне з основних завдань усього педагогічного колективу – виростити розвинену, свідому, багатогранну особистість, справжнього патріота нашої держави.Мово наша рідна, йди широким крокомВпевнено і гордо в світле майбуття.Не лякайся, мила, тих тривожних років,Ти – для нас єдина і на все життя.