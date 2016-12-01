Як влаштований автомат Калашникова
Минулого тижня у нашій школі відбувся відкритий урок із предмету Захист Вітчизни на тему: «Стрілецьке озброєння сучасної армії. Призначення, загальна будова та бойові властивості автомата. Послідовність неповного розбирання та складання автомата». На відкритому уроці в 10-А класі учитель Богдан Пановик ознайомив учнів з будовою, технічними характеристиками та принципом роботи найпоширенішої у світі зброї – автомата Калашникова. Учні з цікавістю слухали розповідь вчителя з використанням сучасних медіатехнологій, виконували тестові завдання. А найцікавішою частиною уроку були практичні заняття, на які були запрошені військовослужбовці з Навчального центру Національної гвардії України – заступник командира роти по роботі з особовим складом, молодший лейтенант Петро Гарбузинський, старший солдат Михайло Гулик та солдат Віктор Воробйов, які вчили розбирати та збирати зброю. Різноманітні методи та форми роботи вчителя значно підвищують інтерес учнів до предмету та набуття важливих навичок. Учні вдячні за надзвичайно цікавий урок.
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