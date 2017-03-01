Вкладайте частинку себе у добрі і корисні справи

nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:14

Нарешті прийшла весна і після довгої і сніжної зими приємно вийти на вулицю, вдихнути запах теплого вітру та побачити перших весняних птахів. Весна пробуджує життя, весна закликає діяти, показує усі недоліки довкілля.

Як кажуть у народі, весною й жити легше, бо хоч настрій хороший. Та й сидіти й сумувати ніколи. Потрібно закочувати рукави і братись до роботи!

У Золочеві толокою вже, мабуть, нікого не здивуєш. У вівторок, в останній зимовий, але дійсно весняний день, золочів‘яни вкотре зібрались у міському парку «Здоров‘я», щоб привести його до ладу.

Міський голова та депутати різних рівнів, комунальники та військовослужбовці, підприємці, керівники й майстри – всі взялися за роботу: спускали сухостій, зрізали сухі гілки, збирали хмиз, обрізали омелу, а гілля подрібнювали на щепу. До слова, подрібнювач золочів‘янам надав для цієї потреби підприємець, член міськвиконкому Олександр Тютін. Словом, за декілька годин парк вже було не впізнати.

Зеновій ШЕПТИЦЬКИЙ, депутат Львівської обласної ради:

– Дуже добре міський голова організував цей захід. Ми всі з настанням тепла починаємо наводити лад у своїх домівках. Наш парк також має мати гарний і ошатний вигляд. Тому вважаю, що люди повинні прийти і допомогти. Незабаром настане пора, коли люди тут відпочиватимуть, а для того, щоб тут було гарно, потрібно докласти зусиль. Думаю, що за кілька років тут буде справді гарне місце відпочинку. Тут заплановано облаштувати майданчик для стоянки автомобілів, тут можна збудувати майданчики для різних видів спорту. Все, що тут робиться – робиться для людей і ми повинні одні одним допомагати. За нас цього не зробить ні президент, ні прем‘єр (хто б на тих посадах не був). Ми повинні починати будувати державу із себе. Держава починається насамперед в кожного з нас, вдома.

Роман БОЙКО, підприємець:

– Не вперше беру участь в подібних заходах у нашому парку. Дуже приємно, що з кожним разом все більше долучається людей. Люди починають усвідомлювати, що вони повинні вкласти часточку себе у розвиток нашого міста, зробити щось для того, щоб у нашому парку було щоразу краще, чистіше. До Золочева приїжджає багато гостей з інших міст, з інших держав. І хочеться, щоб враження у них залишались якнайкращі. Однак, маємо розуміти, що все, що ми робимо – ми робимо, насамперед, для нас. Хотілося б, щоб до нас долучались й інші підприємці, громадські організації, щоб вони частіше приходили сюди, адже вкладаючи частинку себе у добрі і корисні справи, ми виховуємо молоде покоління. Ми дуже часто чуємо, що хотілось би жити так, як живуть люди у Європі. Але ми повинні починати змінювати життя в нашій країні із самих себе. Так що приходьте. Разом ми сильні!

Олександр ТЮТІН, член міськвиконкому, керівник «Золочів ТХ»:

– Я вдячний сьогодні міському голові за ініціативу та організацію такого хорошого заходу, до якого долучилось дуже багато людей. Це справді дуже тішить. Сьогодні зроблено багато роботи. Вважаю, що такі толоки мають бути регулярними, бо робимо це для наших золочів‘ян, для наших дітей. А золочів‘яни заслуговують на те, щоб мати найкращий парк, щоб жити у гарному європейському місті. Це є ще однією нашою ціллю і ми це зробимо, бо ми сильні громадою, спільною працею та спільними задумами.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Не дивлячись на те, що весна настане лише завтра, сьогодні дуже багато чоловіків зійшлося тут, у міському парку для того, щоб спільно впорядкувати територію – понад вісімдесят. Важливо те, що сьогодні на допомогу прийшли представники бізнесу. Сьогодні ми разом з бізнесменами прийняли рішення створити бізнес-раду Золочева. Це рішення виникло, власне, тут, у парку. Думаємо про те, щоб об‘єднувати трудові ресурси, фінансові ресурси для того, щоб зробити не тільки цей парк найкращим, але й наше місто найкращим у всій Україні. Дякую усім, хто сьогодні знайшов час і разом зі мною порядкує тут, у цьому парку.

Приємно було глянути на зроблене. Так само як приємно бачити, що золочів‘яни не чекають, коли хтось прийде і зробить, а спільно, підставивши плече один одному, не чекаючи Великодніх свят чи традиційного Дня довкілля, стають до спільної праці, бо розуміють, що це їхнє місто – їхня домівка, з якої і починається держава Україна.



