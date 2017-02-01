"ВЕРБИЧЕНЬКА" святкує ювілей

nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:08

У четвер, 23 лютого, свій сорокарічний ювілей відсвяткував дошкільний навчальний заклад «Вербиченька». Гостей свята, як годиться, зустрічали короваєм, піснею, танком та Божим благословенням.

Дитсадок – велика, дружна родина, яка має високе гілля і глибоке міцне коріння. Вірш «Родина» прочитала вихователь ДНЗ № 6 Надія Ярославівна Чучман:



«…Коріння роду треба добре знати,

Дітей навчати, поки ті малі.

Бо що то за людина без коріння?

Як перекотиполе, що летить…

Без роду-племені, його благословення

Не можна праведно на цій землі прожить».



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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Першим керівником дитячого садочка, що на вулиці Шевченка, була Віра Олександрівна Терентьєва, згодом його очолила Марія Андріївна Стахів, а зараз завідувачем ДНЗ «Вербиченька» працює Ольга Богданівна Ружицька.«Важко повірити, що вже сорок років минуло з того моменту як урочисто відчинилися двері нашого садочка і щасливі малюки з батьки переступили його поріг. Піднесено, велично і святково влився у сім‘ю дошкілля новонароджений садочок. Його народженню раділи Золочівський радіозавод, колеги-педагоги, а найбільше – діти та їхні батьки – працівники радіозаводу. Здійснилися мрії та сподівання не однієї родини, справдилися слова: «усе найкраще – дітям». Саме для них ці просторі світлі приміщення, різноманітні іграшки, необхідний наочний матеріал, медичне обладнання, укомплектований харчоблок, групові й спальні кімнати, спортивні та ігрові майданчики з павільйонами, – розпочала свою урочисту промову керівник ДНЗ № 6 Ольга Богданівна. – День за днем разом з працівниками писали історію садочка, всі служби працювали злагоджено, сумлінно, щоб життя його господарів було незабутнім. Адже роки дитинства не повертається. Дитсадок змінював свою назву: яслі-садочок № 6 «Чебурашка», дошкільний заклад, дошкільний навчальний заклад № 6 «Вербиченька»Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про тих співробітників, що відійшли у вічність, це: Галина Степанівна Процик, Ганна Іванівна Піжицька, Катерина Іванівна Савіцька, Галина Федорівна Ясінська, Ярослав Іванович Саврас, Павло Миколайович Нестюк, Богдан Федорович Коваль, Володимир Іванович Саврас, Євгенія Георгіївна Чеснова, Данило Ілліч Строчан, Григорій Григорович Бойко, Мирослав Дмитрович Адамик, Володимир Федорович Ковбаса, Стефа Михайлівна Пилипяк, Ярослава Василівна Осадець...Радо вітали з ювілеєм рідний дитсадок ветерани, котрі віддали малятам найкраще – свій досвід, любов, турботу, знання: Христина Іванівна Міхневич, Марія Петрівна Янишин, Віра Василівна Гуляк, Зеновія Степанівна Галаджун, Тетяна Романівна Звіринська, Ганна Федорівна Турило, Ольга Миколаївна Рибка, Марія Степанівна Горак, Леся Миколаївна Смерека, Галина Антонівна Наконечна, Люба Франківна Сютрик, Галина Миколаївна Косць.З ювілеєм ДНЗ вітали міський голова Золочева Ігор Гриньків, його заступник Василь Гавришків, начальник відділу освіти райдержадміністрації Володимир Бартошик, депутат обласної ради Юрій Сидорович, директор ЗОШ № 2 Володимир Кравчук, завідувачі ДНЗ Золочева, вихователі, вихованці та їхні батьки.Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:– Дорога моєму серцю золочівська родино! Жодна політична партія не збере такого фантастичного залу. Це може зробити тільки любов до наших дітей. Заради цієї любові до наших діток ми маємо зробити все. Я дуже тішуся тим, які досвідчені педагоги працюють у наших дошкільних установах. Сьогодні «Вербиченці» – 40. Це великий шлях. Дякую Вам, дорогі педагоги, за Вашу жертовну працю, дякую Вам, дорогі батьки. 2016 рік для нас є знаковим, бо ми об‘єднавшись з батьками, спільно з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» зробили у цьому садочку багато доброго. Звичайно, на свято кожен гість іде з подарунком, не тільки з грамотою. То ми, крім подарунка, спільно з Проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» маємо ще один приємний сюрприз. Це 10 тисяч доларів США, які ми у 2017 році разом з батьками використаємо на тепломодернізуючі заходи для садочка.Гарними піснями і танцювальними номерами вітали садок золочівські співаки, танцюристи та музиканти: Ірина Лукаш, квартет «Пори року» (кер. Ірина Весна), народний танцювальний колектив «Первоцвіт» (кер. Юрій Сидорович), танцювальний колектив «Перлина» (кер. Наталія Рибка), тріо бандуристок у складі: Ірини Муц, Ірини Варянко та Лілії Крамарової та інші.Рідний садочок прийшли привітати вихованці – учасники фольклорного колективу «Древо» (кер. Ольга Чепелюк), а також вихованець акордеоніст Семен Ничвид.Гарні вітання приготували учні 4 Б класу (кл. кер. Марія Крамарова), вони подарували пісню Наталі Май. Вітали садочок також цьогорічні випускники ЗОШ № 2 і вчитель школи Любов Заяць.Але, попри всі найщиріші вітання, найкраще свій садок вітали наймолодші – вихованці зі своїми вихователями. У їхньому виконанні усе було неперевершеним: і вірші, і пісні, й танки.І на завершення усі дружно виконали гімн ДНЗ «Вербиченька».Ведучими на святі були вихователі Мар’яна Бідна, Наталія Шеремета, Мирослава Станіславська та артист театру гумору «Крива люфа» Михайло Сернюк.І скільки ж літ життя нам напророчить, які стежки нам треба перейти, завжди у серці, там десь, у потаємному куточку, будуть трепетно зберігатись світлі дитячі спогади про найвірніших найперших друзів; про дитячі ігри та пустощі; про добрих, уважних, дбайливих вихователів; найкращі у світі ранки; про найсмачнішу манну кашу і пиріжки, що їх готують тільки кухарі у рідному садочку…