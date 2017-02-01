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Добрий вечіР тобі, пане господарю

nus.in.ua, 10 лютого 2017, 10:29
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Добрий вечіР тобі, пане господарю

Вже незабаром свято Стрітення Господнього, після якого перестане звучати така улюблена Різдвяна коляда. Але ще колядуємо, прославляємо новонародженого Господа Ісуса Христа.
2 лютого 2017 року у ДНЗ № 6 «Вербиченька» (завідувач Ольга Богданівна Ружицька) у старшій групі «Малятко» відбулось чудове свято «Різдвяна ніч».  Вихователі групи Ольга Миколаївна Рибка та Оксана Валерівна Дума, музичний керівник Богдана Зеновіївна Корницька, помічник вихователя Анна Ільківна Мисяк разом із вихованцями поставили вертеп, колядували дуже багато гарних колядок. Пастушки й ангелики, колядники, царі зі Сходу, посівальники – всі захоплено виконували ролі і щиро, дзвінко дарували своїм найріднішим глядачам колядки, віншували їх на щастя, на здоров‘я, на увесь новий рік.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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